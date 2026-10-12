Perugia, arrestato un 53enne con oltre 40 chili di cocaina e 189mila euro

A Perugia, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese trovato con oltre 40 chili di cocaina e 189.000 euro in contanti.

Perugia, la Polizia di Stato ha arrestato un 53enne cittadino albanese trovato in possesso di oltre 40 chili di cocaina e 189.000 euro in contanti. L’uomo, incensurato, è stato fermato lungo il raccordo Perugia-Bettolle durante i servizi di controllo del territorio predisposti per le festività pasquali.

Il controllo sul raccordo Perugia-Bettolle

Gli agenti della Squadra Volante hanno notato un veicolo sospetto che procedeva alternando la velocità e senza mantenere un’andatura costante. Dopo aver intimato al conducente di fermarsi, i poliziotti hanno rilevato il suo nervosismo e hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito, comprendente una perquisizione personale e del veicolo.

Nel corso del controllo è stato individuato un doppiofondo ricavato sotto il sedile anteriore, dal lato passeggero. All’interno si trovava un panetto con una sostanza polverosa, del peso di circa un chilogrammo. Gli accertamenti tecnici del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica hanno stabilito che si trattava di cocaina.

La perquisizione del garage e l’arresto

Considerata la quantità di droga sequestrata, gli investigatori, con il supporto della Questura di Parma, hanno esteso la perquisizione a un garage nella disponibilità dell’uomo, situato a Salsomaggiore, in provincia di Parma.

Nel locale sono stati trovati altri 39 panetti della stessa sostanza, per un peso complessivo di oltre 40 chili, oltre a circa 189.000 euro in contanti. La somma è stata indicata come verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Secondo i calcoli della Polizia, la droga avrebbe fruttato circa 4 milioni di euro sul mercato.