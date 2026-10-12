“Quando tutto trema”: il rischio sismico arriva nelle scuole con “L’attimo decisivo”

Il 13 ottobre il fumetto “Quando tutto trema” arriverà nelle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia. Il nuovo numero della serie “L’attimo decisivo” è dedicato al rischio sismico e propone a studentesse e studenti un percorso su prevenzione, conoscenza del territorio e comportamenti utili a ridurre gli effetti dei disastri.

L’uscita coincide con la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri, promossa dalle Nazioni Unite. La ricorrenza richiama l’attenzione sul valore della prevenzione, della conoscenza dei rischi e della preparazione come strumenti fondamentali per proteggere persone e comunità.

Un’avventura per capire il rischio sismico

Nel racconto, Katja, Paolo, Carlo e Samira affrontano una prova inattesa che li porta a osservare il territorio con occhi nuovi. La storia combina suspense, enigmi e momenti di confronto, accompagnando i protagonisti nella scoperta degli elementi che concorrono a determinare il rischio.

Attraverso indizi e scelte, le studentesse e gli studenti imparano che pericolosità, vulnerabilità ed esposizione contribuiscono insieme a definire il rischio. Il fumetto sottolinea inoltre il ruolo della conoscenza come primo strumento per ridurne gli effetti, senza separare l’apprendimento dalle situazioni concrete in cui le persone possono trovarsi.

Come nei precedenti numeri della serie, le pagine integrano QR code che permettono di accedere a contenuti multimediali. Video, approfondimenti e materiali didattici offrono a studenti e insegnanti la possibilità di esplorare ulteriormente i temi del racconto e di approfondire i comportamenti utili a ridurre gli effetti dei rischi.

La presentazione a Roma

La presentazione del fumetto è in programma il 16 ottobre alle 10.30, nell’ambito dei Percorsi della Protezione Civile. L’iniziativa si svolgerà durante la Settimana Nazionale della Protezione Civile, presso Piazza di Siena, a Villa Borghese, Roma.

All’appuntamento parteciperanno studenti di alcune scuole secondarie di primo grado. È previsto un incontro con gli autori per approfondire i temi al centro della storia. Al termine della presentazione si terrà anche un firmacopie, durante il quale gli studenti potranno ricevere una copia autografata del fumetto.

Il progetto sulla prevenzione

“L’attimo decisivo” è un progetto del Dipartimento della Protezione Civile, promosso dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo indicato è diffondere tra le nuove generazioni la cultura della prevenzione e delle buone pratiche di protezione civile.