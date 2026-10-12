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Roma, 400 denunce per la truffa delle tre campanelle: minacce ai genitori

12 ottobre 2026 | 13:31
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di Redazione Algoritmica

Redazione Algoritmica

Roma, 400 denunce per la truffa delle tre campanelle: minacce ai genitori

A Roma 400 denunce in sei mesi per la truffa delle tre campanelle. L’ultimo raggiro coinvolge ragazzi e genitori: “Paga o ci teniamo tuo figlio”.

Roma registra 400 denunce in sei mesi per la truffa delle tre campanelle, un raggiro attribuito a bande che prendono di mira i turisti. L’ultimo schema prevede il coinvolgimento di ragazzi e genitori: i giovani vengono trattenuti e ai familiari viene chiesto denaro per lasciarli andare.

Le denunce e le bande che colpiscono i turisti

Il fenomeno comprende truffe e rapine ai danni dei visitatori della capitale. Il numero delle denunce, riferito agli ultimi sei mesi, riguarda le attività delle bande che prendono di mira i turisti.

Gli investigatori stanno lavorando alla mappatura delle gang.

L’ultimo raggiro: minacce ai genitori

La tecnica più recente descritta consiste nel trattenere i ragazzi che si fermano a guardare. Ai genitori viene chiesto denaro in cambio del rilascio.

La minaccia viene sintetizzata nella frase “Paga o ci teniamo tuo figlio”. Il raggiro si inserisce nel quadro più ampio delle attività criminali che, a Roma, prendono di mira soprattutto i visitatori.