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Roma, 400 denunce per la truffa delle tre campanelle: minacce ai genitori
A Roma 400 denunce in sei mesi per la truffa delle tre campanelle. L’ultimo raggiro coinvolge ragazzi e genitori: “Paga o ci teniamo tuo figlio”.
Roma registra 400 denunce in sei mesi per la truffa delle tre campanelle, un raggiro attribuito a bande che prendono di mira i turisti. L’ultimo schema prevede il coinvolgimento di ragazzi e genitori: i giovani vengono trattenuti e ai familiari viene chiesto denaro per lasciarli andare.
Le denunce e le bande che colpiscono i turisti
Il fenomeno comprende truffe e rapine ai danni dei visitatori della capitale. Il numero delle denunce, riferito agli ultimi sei mesi, riguarda le attività delle bande che prendono di mira i turisti.
Gli investigatori stanno lavorando alla mappatura delle gang.
L’ultimo raggiro: minacce ai genitori
La tecnica più recente descritta consiste nel trattenere i ragazzi che si fermano a guardare. Ai genitori viene chiesto denaro in cambio del rilascio.
La minaccia viene sintetizzata nella frase “Paga o ci teniamo tuo figlio”. Il raggiro si inserisce nel quadro più ampio delle attività criminali che, a Roma, prendono di mira soprattutto i visitatori.