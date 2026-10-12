Scuola Pisacane, inaugurato nel Municipio V il nuovo spazio pedonale per bambini e famiglie
12 ottobre 2026 | 06:04
Inaugurato il 6 ottobre 2026 un nuovo spazio pedonale davanti alla scuola Carlo Pisacane, nel Municipio V di Roma.
È stato inaugurato il 6 ottobre 2026 il nuovo spazio pedonale davanti alla scuola Carlo Pisacane dell’I.C. Simonetta Salacone, nel Municipio V di Roma, all’intersezione tra via di Acqua Bullicante e via Policastro.
Una piazza davanti alla scuola
L’intervento ha trasformato un marciapiede più ampio in una piccola piazza pensata per accogliere bambini e famiglie e rendere più sicuri i momenti di ingresso e uscita dalla scuola.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Roma Capitale | Sito Istituzionale | Comunicati