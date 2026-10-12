Scuola Pisacane, inaugurato nel Municipio V il nuovo spazio pedonale per bambini e famiglie

È stato inaugurato il 6 ottobre 2026 il nuovo spazio pedonale davanti alla scuola Carlo Pisacane dell’ I.C. Simonetta Salacone , nel Municipio V di Roma, all’intersezione tra via di Acqua Bullicante e via Policastro.

L’intervento ha trasformato un marciapiede più ampio in una piccola piazza pensata per accogliere bambini e famiglie e rendere più sicuri i momenti di ingresso e uscita dalla scuola.