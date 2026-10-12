Standard Chartered offrirà la custodia regolamentata di RLUSD a Dubai

Standard Chartered offrirà a Dubai la custodia regolamentata di RLUSD per clienti istituzionali e collaborerà con Ripple e LMAX Group per l’uso del token come collaterale.

Standard Chartered offrirà nella sua filiale di Dubai la custodia regolamentata di RLUSD per clienti istituzionali. La stablecoin, ancorata al dollaro statunitense, è emessa su XRP Ledger e potrà essere detenuta attraverso un intermediario bancario con attività di gestione pari a circa 450 miliardi di dollari.

L’iniziativa punta a rispondere alla domanda di istituti, fondi e altri investitori che cercano modalità di detenzione degli asset digitali con un rischio operativo più controllato. La custodia bancaria separerebbe la conservazione dei token dall’attività di negoziazione.

Collaborazione con Ripple e LMAX Group

Standard Chartered ha dichiarato di voler collaborare con Ripple e LMAX Group, piattaforma istituzionale per il trading di valute e asset digitali. L’obiettivo è consentire ai clienti di utilizzare le RLUSD custodite presso la banca come garanzia nelle operazioni su LMAX.

Secondo il modello proposto, i token resterebbero presso la banca senza essere trasferiti fisicamente alla piattaforma di esecuzione. LMAX riconoscerebbe il valore del collaterale, mentre la custodia rimarrebbe affidata a Standard Chartered. La separazione tra custode e venue di trading potrebbe ridurre l’esposizione operativa e di controparte associata alla detenzione diretta presso una piattaforma di scambio.

Operatività ancora subordinata ai requisiti

La parte relativa all’uso di RLUSD come collaterale non è ancora operativa. Prima dell’attivazione saranno necessari il completamento della documentazione legale, i test tecnici, il rispetto dei requisiti regolatori e le approvazioni interne.

L’iniziativa solleva inoltre questioni pratiche sulla compliance transfrontaliera, sulla due diligence delle controparti e sulla riconciliazione degli asset tra banca e piattaforma di negoziazione. Per gli operatori europei e italiani, gli sviluppi saranno osservati con attenzione da Banca d’Italia e CONSOB, in relazione alle funzioni di custodia e alle garanzie offerte agli investitori.

Se pienamente implementato, il modello potrebbe favorire l’adozione istituzionale delle stablecoin, aumentare la liquidità negli strumenti digitali e contribuire a una più netta separazione dei ruoli tra custode ed esecutore. La sua applicazione richiederà tuttavia standard condivisi di supervisione e riconciliazione.