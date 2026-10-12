Terrorismo, fermato a Catanzaro un cittadino tunisino residente a Cosenza

La Polizia di Stato ha eseguito a Catanzaro il fermo di un cittadino tunisino residente a Cosenza, disposto dalla Procura di Catanzaro. Secondo quanto comunicato, l’uomo è gravemente indiziato del delitto di associazione transnazionale con finalità di terrorismo, denominata ISIS, con il ruolo di organizzatore.

Il fermo e le contestazioni preliminari

L’operazione è stata condotta dalla sezione Antiterrorismo della DIGOS di Catanzaro, insieme alla DIGOS di Cosenza e al Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

La fonte riferisce che il soggetto si professava Salafita-Takfira e risultava ricercato nel Paese d’origine per il coinvolgimento in attività terroristiche. Gli investigatori gli attribuiscono inoltre l’intenzione di compiere, nel prossimo futuro, un atto terroristico in Italia. Si tratta di contestazioni formulate nella fase iniziale del procedimento.

Le indagini sull’attività dell’organizzazione

L’inchiesta, coordinata dalla Procura e sviluppata anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, avrebbe delineato l’operatività di una struttura orientata al proselitismo e all’indottrinamento. Tra gli elementi raccolti figurano file inneggianti alla Jihad, filmati di attentati e scene di guerra, documenti sulla preparazione di armi ed esplosivi e informazioni sull’uso di messaggi criptati.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’ambiente avrebbe promosso anche addestramento militare e una visione positiva del martirio. La struttura puntava, sempre secondo gli inquirenti, a sovvertire gli ordinamenti statali e a favorire la nascita di strutture teocratiche.

L’ipotesi sull’immigrazione clandestina

Tra le attività contestate compare anche la gestione dell’immigrazione clandestina dalla Tunisia all’Italia. L’organizzazione avrebbe curato il trasferimento di persone e sarebbe stata in possesso di documenti falsi per consentirne la permanenza irregolare nel Paese.