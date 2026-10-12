Tregua energetica tra Ucraina e Russia, Trump annuncia: Zelensky chiede garanzie

Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca non conferma. Zelensky chiede tempi, condizioni e garanzie.

Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina, sostenendo che entrambe le parti abbiano accettato di fermare gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. L’intesa, però, resta priva di conferme da parte del Cremlino e Kiev chiede chiarimenti su tempi, condizioni e garanzie.

L’annuncio di Trump e i dubbi di Kiev sull’accordo

Il presidente americano ha scritto sul social Truth Social che il cessate il fuoco avrebbe effetto immediato e ha invitato i due Paesi a non violarlo. Non sono stati tuttavia precisati né la durata dell’intesa né le modalità per verificarne il rispetto.

La tregua riguarderebbe centrali elettriche, reti di distribuzione e altri impianti energetici. Non si tratterebbe di un cessate il fuoco generale, ma di un accordo limitato a uno dei principali fronti del conflitto, che negli ultimi mesi ha coinvolto anche le infrastrutture petrolifere russe.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di non essere stato informato in anticipo. In un’intervista ad Axios ha spiegato che Kiev sarebbe pronta ad accettare la tregua, a condizione che anche Mosca interrompa gli attacchi. Zelensky ha chiesto a Washington di comunicare quando dovrebbe iniziare l’accordo, affermando che l’Ucraina è pronta a rispettarlo.

Secondo Axios, citando un funzionario della Casa Bianca, la Russia non avrebbe ancora accettato alcun cessate il fuoco. La proposta potrebbe riguardare inizialmente lo stop agli attacchi contro le raffinerie di petrolio, con l’obiettivo di arrivare successivamente a un’intesa sulle centrali e sulle reti energetiche.

Nuovi attacchi denunciati e tensioni sul sostegno degli Stati Uniti

L’incertezza è aumentata dopo le denunce di nuovi bombardamenti russi. Zelensky ha riferito che un impianto elettrico di Kiev sarebbe stato colpito poco prima di un colloquio con Ursula von der Leyen, causando interruzioni di corrente in diverse zone della città.

Il presidente ucraino ha parlato anche di attacchi contro strutture energetiche nella regione di Kharkiv, compresa la centrale termoelettrica CHP-5. Nella stessa area, secondo il governatore Oleh Syniehubov, un missile russo avrebbe colpito un negozio di alimentari, provocando tre morti e nove feriti, tra cui due bambini.

Parallelamente, il rapporto tra Trump e Zelensky resta teso. Il presidente americano ha criticato gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe e ha accusato il leader di Kiev di ostacolare la conclusione della guerra. Trump ha inoltre sostenuto che l’Ucraina avrebbe bisogno di un nuovo presidente.

Il Financial Times, citando funzionari europei, ha riferito che Washington starebbe valutando di bloccare il sistema di approvvigionamento delle armi destinate all’Ucraina. La misura, secondo il quotidiano, servirebbe a spingere Kiev a interrompere gli attacchi in profondità contro le infrastrutture energetiche russe. Si tratta di un’indiscrezione non confermata nel testo della fonte.

La proposta di Zelensky per 60 giorni di tregua totale

Nel confronto con Trump è tornato anche il tema delle elezioni presidenziali ucraine. Zelensky ha sostenuto che la scelta spetti agli ucraini, ma ha evidenziato le difficoltà di organizzare il voto durante la guerra e sotto la legge marziale.

La sua proposta prevede una tregua totale di 60 giorni. Se Trump vuole nuove elezioni, ha detto Zelensky, dovrebbe chiedere a Vladimir Putin di accettare una pausa di due mesi, così da permettere l’organizzazione del voto in condizioni sicure.

La proposta resta subordinata all’accettazione russa e alla possibilità di garantire sicurezza agli elettori. Non risulta al momento un accordo sui tempi o sulle modalità delle elezioni.