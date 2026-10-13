Blitz nell’Atlantico: sequestrati 3,7 tonnellate di cocaina a bordo di un gommone

Un’operazione di narcotraffico internazionale nel cuore dell’Oceano Atlantico ha portato al sequestro di 3,7 tonnellate di cocaina a bordo di un gommone oceanico “go-fast”. L’azione, coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e condotta con il supporto di Eurojust e delle autorità portoghesi, ha coinvolto le forze di polizia di Italia, Portogallo e Spagna, evidenziando la crescente sofisticazione delle reti criminali transnazionali.

I dettagli del sequestro

Il fermo del natante è avvenuto al largo delle coste della penisola iberica, dove tre narcotrafficanti – due spagnoli e un cittadino di Gibilterra – sono stati sorpresi durante il trasporto della droga. L’intervento è stato possibile grazie a un Joint Investigation Team (JIT) costituito con le autorità portoghesi, che ha permesso un monitoraggio costante del gommone tramite mezzi aerei della Guardia di Finanza, dotati di tecnologie avanzate per la sorveglianza marittima.

Durante l’inseguimento ad alta velocità, le unità navali della Policia Maritima portoghese sono entrate in collisione con il natante dei trafficanti. Uno degli occupanti, un cittadino spagnolo, ha riportato gravi ferite ed è deceduto nonostante i soccorsi immediati. Il carico sequestrato, dal valore stimato di 115 milioni di euro sul mercato all’ingrosso, avrebbe potuto generare un giro d’affari complessivo di 750 milioni di euro una volta tagliato e distribuito al dettaglio.

Le strategie delle organizzazioni criminali

Le indagini hanno confermato come le organizzazioni criminali transnazionali stiano sempre più utilizzando gommoni “go-fast” – imbarcazioni lunghe tra i 10 e i 16 metri, spinte da motori fuoribordo ad alta potenza – per il trasporto di stupefacenti. Queste imbarcazioni operano secondo la modalità del “drop off”: recuperano al largo i carichi precedentemente gettati in mare da “navi madri” provenienti dal Sud America, per poi introdurli nel mercato europeo.

L’operazione odierna si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al narcotraffico, che ha già portato, nel mese di luglio, all’arresto di quattro persone e al sequestro di 4,7 tonnellate di cocaina a bordo di un altro gommone oceanico. La collaborazione internazionale, supportata da centri come il Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N) di Lisbona e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA), si conferma fondamentale per contrastare efficacemente le rotte del crimine organizzato.