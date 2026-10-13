Bracciano, il lungolago diventa isola pedonale: il progetto del Comune divide residenti e commercianti

Pavimentazione, pista ciclabile, alberi e nuove aree di sosta nel piano di riqualificazione. Italia dei Diritti contesta le difficoltà di accesso e chiede più servizi

Bracciano, 13 ottobre 2026 – Un investimento complessivo di 3,825 milioni di euro per trasformare il lungolago Giuseppe Argenti in un’area dedicata soprattutto a pedoni e ciclisti, riducendo il traffico automobilistico e riorganizzando i parcheggi. È il progetto di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione del sindaco Marco Crocicchi, il cui primo stralcio è stato completato. Ma la nuova organizzazione della viabilità continua a dividere la città. Commercianti e residenti lamentano difficoltà di accesso e possibili ripercussioni sulle attività economiche, proteste rilanciate dal movimento politico Italia dei Diritti De Pierro, che chiede al Comune interventi per migliorare i collegamenti con il lungolago.

Bracciano, cosa prevede il progetto di riqualificazione del lungolago Argenti

L’intervento nasce con l’obiettivo di modificare il rapporto tra la città e le rive del lago, restituendo maggiore spazio alla mobilità pedonale e ciclabile. Il progetto, illustrato dal sindaco Crocicchi anche durante un’audizione al Consiglio regionale del Lazio nel febbraio 2024, prevede la semipedonalizzazione e la completa ripavimentazione del lungolago, con materiali a basso impatto ambientale al posto dell’asfalto e dei vecchi marciapiedi.

Il piano comprende inoltre una corsia ciclabile, nuovi arredi urbani, l’eliminazione delle barriere architettoniche, un impianto di illuminazione a LED e la piantumazione di oltre 100 alberi e piante autoctone. A questi interventi si affianca la riorganizzazione della sosta, con la riqualificazione dei parcheggi esistenti in via del Lago e via della Sposetta Nuova e l’individuazione di ulteriori aree di parcheggio arretrate rispetto alla passeggiata. Il progetto contempla anche interventi sulle strade di collegamento.

L’operazione ha un valore complessivo di 3 milioni e 825mila euro, dei quali circa 2,2 milioni finanziati attraverso il PNRR. Il primo stralcio è arrivato alla conclusione amministrativa dei lavori tra agosto e settembre 2026, con l’approvazione dello stato finale e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il riassetto dei parcheggi ha seguito invece un percorso urbanistico distinto: nel marzo 2026 il Consiglio comunale ha nuovamente adottato una variante puntuale al Piano regolatore, mentre a luglio si è conclusa positivamente la relativa Conferenza dei servizi.

ZTL, parcheggi e navette: come cambia l’accesso al lungolago

La nuova organizzazione ha comportato l’istituzione di una Zona a traffico limitato sul lungolago Argenti, con accessi regolamentati. Il Comune ha predisposto procedure per richiedere le autorizzazioni, rivolte tra gli altri a residenti, domiciliati, titolari di attività commerciali, persone con disabilità, fornitori e trasportatori.

Sul fronte dei collegamenti, l’Amministrazione ha già annunciato e attivato durante l’estate il servizio gratuito “Destinazione Lago”, destinato alle persone con disabilità e mobilità ridotta. Secondo le informazioni pubblicate dal Comune il 3 agosto, la navetta collega Bracciano Nuova, piazzale dei Pasqualetti, piazza Praterina e lungolago Argenti, con corse previste il venerdì, sabato e domenica. Il sindaco aveva inoltre riferito dell’attivazione di un collegamento interno alla ZTL e di una spiaggia accessibile gratuita.

Restano tuttavia distinti i servizi già annunciati per determinate categorie e il completamento della più ampia riorganizzazione dei parcheggi e dei collegamenti. A settembre Crocicchi aveva confermato l’intenzione di ampliare la rete delle aree di sosta e potenziare l’illuminazione pubblica, nell’ambito degli ulteriori interventi per migliorare la fruibilità del lungolago.

Le proteste dei commercianti: “Forte calo di lavoro”

È proprio sull’accessibilità che si concentrano le critiche di Italia dei Diritti De Pierro. La responsabile territoriale Ylenia Massimini sostiene di aver raccolto diverse testimonianze di commercianti preoccupati per le conseguenze della chiusura alle automobili.

“L’idea del sindaco di Bracciano Crocicchi di trasformare il Lungolago Argenti in isola pedonale costringendo cittadini e turisti a parcheggiare a molti metri di distanza, sinceramente come movimento, non ci soddisfa. Abbiamo raccolto diverse testimonianze dei commercianti che hanno la propria attività sul lungolago, che lamentano un forte calo di lavoro probabilmente perché la chiusura disincentiva l’afflusso”.

Si tratta di segnalazioni riferite dal movimento politico, non accompagnate da dati sugli incassi o sulle presenze che consentano di misurare l’effettiva incidenza della nuova viabilità. Massimini richiama anche le difficoltà che incontrerebbero anziani e persone con disabilità per raggiungere la passeggiata dalle aree di parcheggio, a causa della distanza e della pendenza di alcuni tratti.

“Il sindaco Crocicchi si dice soddisfatto del lavoro svolto, noi lo siamo un po’ meno”, conclude.

Italia dei Diritti: “Prima i servizi, poi l’isola pedonale”

Alle contestazioni si unisce Carlo Spinelli, segretario provinciale romano e responsabile per la Politica Interna di Italia dei Diritti De Pierro. Il rappresentante del movimento mette in discussione soprattutto le tempistiche del progetto, sostenendo che i collegamenti e le nuove aree di sosta avrebbero dovuto essere predisposti prima della pedonalizzazione.

“Non sarebbe stato meglio prima dare tutti i servizi necessari per rendere meno problematico l’accesso e poi creare l’isola pedonale?”, domanda Spinelli, che ribadisce il sostegno ai commercianti e ai residenti contrari alle attuali modalità di accesso.