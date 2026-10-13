Calcio Femminile, l’Italia centra la finale play-off per i Mondiali: adesso la Finlandia

Firenze, 13 ottobre 2026 – Arrivano la Finals dei play off per la Nazionale di Calcio Femminile allo Stadio Franchi. A seguito del fortissimo risultato di 2-0 avuto all’andata che ha portato punti preziosi in classifica , il ritorno in casa trova un’ottima e agguerrita Italia. Le Azzurre pareggiano con la Bielorussia lungo il cammino, che porta ai Mondiali del 2027, che si svolgeranno in Brasile. Nelle prossime e decisive partite ci sarà la Finlandia , che ha battuto la Serbia 3-1. E’ l’ultimo ostacolo che dovrà essere superato, per staccare il pass iridato.

“L’obiettivo è stato centrato, era quello che volevamo” sottolinea nei commenti a caldo, nell’immediato dopo-partita, il Ct Andrea Soncin. “Certo – prosegue Soncin – potevamo fare meglio sotto qualche aspetto, ma c’è tanta voglia di arrivare meglio a novembre, al prossimo raduno. Stasera c’è stata una bella atmosfera al Franchi e c’è rammarico per non aver vinto. Ma il messaggio arrivato è estremamente positivo: desideriamo andare in Brasile, perché è un sogno che tutti noi abbiamo e può essere un traguardo capace di avvicinare ancora di più le bambine a questo sport”. Il prossimo avversario sarà la Finlandia… “Troveremo una squadra molto organizzata che adotterà un altro approccio alla gara, ma avremo tempo per studiare. Intanto abbiamo superato il primo scalino”.