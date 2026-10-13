Calcio Femminile, l’Italia centra la finale play-off per i Mondiali: adesso la Finlandia
Malagò: “Dobbiamo sostenere queste ragazze e fargli sentire la nostra vicinanza”. Soncin: “Desideriamo andare in Brasile, perché è un sogno che tutti noi abbiamo”
Firenze, 13 ottobre 2026 – Arrivano la Finals dei play off per la Nazionale di Calcio Femminile allo Stadio Franchi. A seguito del fortissimo risultato di 2-0 avuto all’andata che ha portato punti preziosi in classifica, il ritorno in casa trova un’ottima e agguerrita Italia. Le Azzurre pareggiano con la Bielorussia lungo il cammino, che porta ai Mondiali del 2027, che si svolgeranno in Brasile. Nelle prossime e decisive partite ci sarà la Finlandia, che ha battuto la Serbia 3-1. E’ l’ultimo ostacolo che dovrà essere superato, per staccare il pass iridato.
E’ stata la Bonansea a portare in vantaggio l’Italia e nel secondo tempo è calato il ritmo della gara, con il pareggio delle ospiti.
Con la stessa Finlandia ci sarà una doppia sfida. Andata e ritorno. La prima partita si svolgerà il 1 dicembre in trasferta e il ritorno il 5, in casa.
Le dichiarazioni e il tabellino – Fonte FIGC/figc.it
“Complimenti alle Azzurre per aver conquistato la finale playoff” esordisce il commissario della FIGC, Giovanni Malagò, che poi continua nel suo commento: “Ora ci attende la Finlandia, un doppio confronto decisivo in cui dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità e la determinazione necessaria per raggiungere un obiettivo fondamentale: la qualificazione al Mondiale 2027. Dobbiamo sostenere queste ragazze e fargli sentire la nostra vicinanza”.
“L’obiettivo è stato centrato, era quello che volevamo” sottolinea nei commenti a caldo, nell’immediato dopo-partita, il Ct Andrea Soncin. “Certo – prosegue Soncin – potevamo fare meglio sotto qualche aspetto, ma c’è tanta voglia di arrivare meglio a novembre, al prossimo raduno. Stasera c’è stata una bella atmosfera al Franchi e c’è rammarico per non aver vinto. Ma il messaggio arrivato è estremamente positivo: desideriamo andare in Brasile, perché è un sogno che tutti noi abbiamo e può essere un traguardo capace di avvicinare ancora di più le bambine a questo sport”. Il prossimo avversario sarà la Finlandia… “Troveremo una squadra molto organizzata che adotterà un altro approccio alla gara, ma avremo tempo per studiare. Intanto abbiamo superato il primo scalino”.
Italia-Bielorussia 1-1 (1-0 p.t.)
ITALIA: Baldi; Di Guglielmo, Lenzini, Soffia (37’st Rosucci), Boattin; Severini, Caruso, Greggi (16’st Dragoni); Cantore (31’st Glionna), Girelli (16’st Polli), Bonansea (16’st Cambiaghi). A disp.: Gilardi, Durante, Schatzer, D’Auria, Giugliano, Piemonte, Oliviero. All.: Soncin
BIELORUSSIA: Voskobovich; Selsarchik, Sitnikava (25’st Harshkova), Kazakevich, Bohdan (50’st Kapustina); Kozyupa; Kavaliova (1’st Alkhovik), Linnik, Belaya, Shlapakova (37’st Siniauskaya); Surovtseva (1’st Pratasiuk). A disp.: Seuko, Svidunovich, Tsikhavodava, Maniukova, Valiuk, Charlionak, Voskobovich. All.: Hryharau
Arbitra: Byrne (ENG). Assistenti: Voloshchuk (ENG) e Harland (ENG). IV Ufficiale: Gobjila (MDA)
Reti: 9’pt Bonansea, 30’st Alkhovik
Note – Spettatori 3400 circa. Recupero 1’pt, 6’st
Foto FIGC/figc.it (da figc.it)
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