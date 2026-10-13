Champions League, martedì 13 ottobre: tutte le partite, gli orari e dove vederle in diretta tv e streaming

Roma, 13 ottobre 2026 – Torna oggi la Champions League 2026/2027 con nove partite valide per la seconda giornata della fase campionato. Riflettori puntati su Inter e Napoli, entrambe impegnate alle 21: i nerazzurri ospitano il Club Brugge a San Siro, mentre gli azzurri affrontano il Villarreal in trasferta. Il programma comincia alle 18:45 con due anticipi e prosegue in serata con altre sette sfide, tra cui Atletico Madrid-Manchester United, Arsenal-Lille e Galatasaray-Barcellona. Tutti gli incontri di oggi saranno trasmessi in diretta sui canali Sky Sport, con la possibilità di seguirli in streaming su NOW e Sky Go.

Champions League oggi, 13 ottobre: tutte le partite e gli orari

La seconda giornata della Champions League si apre alle 18:45 con due incontri, mentre alle 21:00 si disputano le altre sette partite, comprese quelle di Inter e Napoli.

Ore 18:45 – Lens-Sporting Lisbona: Sky Sport Calcio e Sky Sport 255.

Ore 18:45 – Sabah-Slavia Praga: Sky Sport Arena e Sky Sport 254.

Ore 21:00 – Inter-Club Brugge: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Ore 21:00 – Villarreal-Napoli: Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Ore 21:00 – Atletico Madrid-Manchester United: Sky Sport 255.

Ore 21:00 – Arsenal-Lille: Sky Sport 256.

Ore 21:00 – Galatasaray-Barcellona: Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Ore 21:00 – Lipsia-PSV Eindhoven: Sky Sport 258.

Ore 21:00 – Viking-Bayern Monaco: Sky Sport 257.

Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli: dove vedere le italiane

Le due formazioni italiane cercano i primi punti europei dopo le sconfitte della giornata inaugurale: l’Inter contro il Real Madrid e il Napoli contro l’Arsenal.

Inter-Club Brugge, in programma alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Alla stessa ora si gioca Villarreal-Napoli, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. A raccontare l’incontro saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Entrambe le partite potranno essere seguite anche in streaming su NOW e Sky Go.

Champions League in diretta TV e streaming: come seguire tutte le partite

Sky trasmette tutte e nove le partite di oggi, con la possibilità di scegliere il singolo incontro oppure seguire più campi contemporaneamente attraverso Diretta Gol, disponibile su Sky Sport 251 a partire dalle 18:45 e nuovamente dalle 21.

La programmazione comprende anche gli studi di approfondimento di Sky Calcio Show: primo appuntamento alle 18, poi dalle 20 il prepartita delle sfide serali. Nel dopopartita spazio ad analisi, commenti e interviste.