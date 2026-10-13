Champions League, Roma-Real Madrid all’Olimpico: strade chiuse, parcheggi e bus

Roma, 13 ottobre 2026 – Strade chiuse, divieti di sosta e controlli rafforzati in vista di Roma-Real Madrid, la sfida di Champions League in programma mercoledì 14 ottobre alle 21 allo stadio Olimpico. Per gestire l’arrivo di migliaia di tifosi spagnoli, nella Capitale scatterà un piano straordinario di sicurezza e viabilità che interesserà non soltanto l’area del Foro Italico, ma anche il centro storico, piazza del Popolo e Villa Borghese. Le prime misure entreranno in vigore già oggi, martedì 13 ottobre, mentre le principali modifiche alla circolazione sono previste per la giornata della partita.

Roma-Real Madrid, controlli e divieti tra piazza del Popolo e Villa Borghese

Il dispositivo di sicurezza partirà alle 13 di martedì 13 ottobre e resterà attivo fino a giovedì 15 ottobre, con controlli a tutela dei principali monumenti nell’area del Tridente, in previsione dell’arrivo dei sostenitori del Real Madrid.

Dalle 8 di mercoledì 14 ottobre scatteranno invece i divieti di sosta nella zona compresa tra piazza del Popolo e Villa Borghese. Le restrizioni riguarderanno piazzale delle Canestre, viale Giorgio Washington, nel tratto tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco, viale Fiorello La Guardia, tra piazza del Fiocco e piazzale delle Canestre, e via del Galoppatoio, dall’uscita del parcheggio sotterraneo fino all’incrocio con piazzale delle Canestre.

Prevista anche una chiusura al traffico tra via San Paolo del Brasile e viale Washington, all’altezza di piazzale Flaminio. Le misure serviranno a gestire gli spostamenti dei tifosi e a garantire le condizioni di sicurezza nelle zone interessate.

Stadio Olimpico, tutte le strade con divieto di sosta

Dal primo pomeriggio di mercoledì sarà attivato anche il piano di mobilità previsto per gli eventi sportivi e musicali allo stadio Olimpico, con limitazioni alla circolazione e divieti di sosta e fermata in numerose strade del Foro Italico e della Farnesina.

Le restrizioni interesseranno via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori, piazza Lauro De Bosis, piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, viale Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi, oltre a piazzale e lungotevere Diaz.

Divieti previsti anche in via Mario Toscano, via Salvatore Contarini, largo Ferraris IV, via dei Monti della Farnesina, viale dello stadio Olimpico, viale Edmondo De Amicis, via del Campeggio e piazzale dello Stadio Olimpico. Le limitazioni riguarderanno inoltre i lungotevere Fellini e Cadorna, viale Antonino di San Giuliano, via Colli della Farnesina, Ponte Duca D’Aosta e l’area dell’ex deposito Atac di piazzale Maresciallo Giardino.

Durante l’arrivo e il deflusso degli spettatori, la Polizia Locale potrà disporre ulteriori limitazioni temporanee alla circolazione. Su via Edmondo De Amicis saranno possibili chiusure e l’introduzione di un senso unico temporaneo per i veicoli provenienti da via della Camilluccia e diretti verso piazzale dello Stadio Olimpico.

Roma-Real Madrid, dove parcheggiare e come arrivare all’Olimpico

Per i tifosi muniti di biglietto saranno disponibili le aree di parcheggio di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico, in viale XVII Olimpiade.

Per raggiungere lo stadio con il trasporto pubblico, una delle principali soluzioni è il tram 2, che collega piazzale Flaminio, raggiungibile con la metro A, a piazza Mancini.

Sono disponibili anche numerose linee autobus dirette verso le zone vicine all’Olimpico, tra cui 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982.

Chi arriva da altre zone della Capitale può utilizzare anche le linee 61, 160, 490 e 495 per raggiungere piazzale Flaminio e proseguire con il tram 2.

Attenzione anche agli orari della metropolitana: mercoledì le ultime corse delle linee metro sono previste alle 23:30. Successivamente il servizio sarà assicurato dalle navette bus sostitutive.