Champions League, Roma-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Roma, 13 ottobre 2026 – La Champions League torna allo stadio Olimpico con una delle sfide più attese della stagione europea. Mercoledì 14 ottobre, alle ore 21, la Roma ospita il Real Madrid nella seconda giornata della fase campionato. Una partita che segna anche il ritorno nella Capitale di José Mourinho, questa volta sulla panchina dei Blancos, contro i giallorossi allenati da Gian Piero Gasperini. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video, con collegamento dallo stadio a partire dalle 19:30.

La Roma arriva all’appuntamento dopo il pareggio per 1-1 contro il Fenerbahçe nella prima giornata europea e lo 0-0 sul campo del Como in campionato. Il Real Madrid ha invece esordito in Champions con una vittoria per 2-1 contro l’Inter al Santiago Bernabéu. Per i giallorossi sarà anche l’occasione di interrompere una serie di quattro sconfitte consecutive nei precedenti ufficiali contro gli spagnoli.

Roma-Real Madrid, le probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Mourinho

Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare a Mile Svilar, fermato da una frattura da stress a un dito del piede, e a Bryan Cristante, alle prese con un problema al ginocchio. Tra i pali toccherà quindi a Pierluigi Gollini, già impiegato contro il Como.

La Roma dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1. In difesa favoriti Mancini, Ndicka ed Hermoso, mentre sulle fasce dovrebbero trovare spazio Molina e Wesley. In mezzo al campo De Roon e Koné. Davanti, Dybala e Soulé sono i principali candidati ad agire alle spalle di Malen, con Pellegrini in ballottaggio per una maglia sulla trequarti.

Dall’altra parte, José Mourinho dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Courtois in porta, Dumfries e Cucurella sulle corsie difensive e la coppia Konaté-Huijsen al centro. A centrocampo Valverde e Tchouaméni, mentre alle spalle di Mbappé dovrebbero agire Arda Güler, Bellingham e Vinícius Junior.

Le probabili formazioni di Roma-Real Madrid:

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Vinícius Junior; Mbappé. Allenatore: José Mourinho.

Gli schieramenti sono indicativi e potranno subire modifiche fino alla comunicazione delle formazioni ufficiali, prevista a ridosso del calcio d’inizio.

Roma-Real Madrid, dove vederla in diretta TV e streaming

Roma-Real Madrid si giocherà mercoledì 14 ottobre alle ore 21 allo stadio Olimpico e sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. La partita non sarà quindi trasmessa sui canali Sky Sport, su NOW o in chiaro.

Per assistere all’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Amazon Prime e accedere all’applicazione Prime Video, disponibile su smart TV, smartphone, tablet e dispositivi compatibili. La diretta sarà accessibile anche da computer attraverso il sito della piattaforma.

Il collegamento inizierà alle 19:30, con il prepartita condotto da Giulia Mizzoni, affiancata da Clarence Seedorf, Luca Toni e Cristiana Girelli. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Mourinho torna all’Olimpico, i precedenti tra Roma e Real Madrid

La sfida avrà un significato particolare per José Mourinho, allenatore della Roma dal 2021 al gennaio 2024 e protagonista della conquista della Conference League nel 2022. Il tecnico portoghese tornerà all’Olimpico da avversario alla guida del Real Madrid.

I precedenti europei sono favorevoli agli spagnoli, che hanno vinto gli ultimi quattro confronti ufficiali, tra gli ottavi di finale del 2015-2016 e la fase a gironi del 2018-2019. L’ultima vittoria giallorossa risale alla Champions League 2007-2008, quando la Roma superò il Real Madrid per 2-1 sia all’Olimpico sia al Bernabéu, conquistando l’accesso ai quarti di finale.