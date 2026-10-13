Cimici dei letti a bordo di un volo Qantas: l’aereo fermato a Fiumicino per disinfestazione

Qantas ha garantito che tutti i protocolli di sicurezza sono stati rispettati e che la situazione è stata prontamente risolta. Tuttavia, il caso sottolinea l’importanza di prevenzione e monitoraggio costante per evitare episodi simili in futuro.

Un Boeing 787 Dreamliner della compagnia australiana Qantas è stato bloccato all’aeroporto di Roma Fiumicino dopo la scoperta di cimici dei letti a bordo. Il velivolo, proveniente da Perth, è stato sottoposto a una pulizia straordinaria, causando la cancellazione di un volo di ritorno e la sistemazione dei passeggeri in albergo.

Il ritrovamento degli insetti e le misure adottate

Un Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea australiana Qantas è stato fermato all’aeroporto Roma Fiumicino a seguito del ritrovamento di cimici dei letti a bordo. Il volo, identificato come QF5 e diretto da Perth a Roma, era atterrato il 9 ottobre quando sono stati individuati gli insetti nella parte anteriore della classe economica.

La compagnia ha immediatamente ritirato l’aereo dal servizio per effettuare una pulizia e disinfestazione straordinaria, costringendo la cancellazione del volo di ritorno Roma-Perth previsto per il giorno successivo. Qantas ha assicurato ai passeggeri coinvolti una sistemazione alberghiera e la possibilità di essere reimbarcati su voli alternativi entro 48 ore dalla partenza originaria.

Le cause e i rischi delle cimici dei letti

Secondo quanto riportato dal Sydney Morning Herald e dal Guardian, le cimici sarebbero state introdotte a bordo attraverso bagagli o indumenti di un passeggero, per poi diffondersi nella cabina. Come spiegato dalla parassitologa Michelle Power della Macquarie University, questi insetti, che si nutrono di sangue umano, non sono considerati pericolosi ma possono provocare prurito e irritazioni a seguito delle loro punture.

La loro capacità di nascondersi nelle fessure e nei tessuti senza nutrirsi per lungo tempo li rende particolarmente difficili da eliminare. Nonostante Qantas affermi di seguire standard elevati di pulizia e di sottoporre le cabine a trattamenti disinfettanti ogni 50 giorni, il caso ha evidenziato la necessità di controlli ancora più rigorosi.

Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza aerea

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla gestione delle infestazioni nei mezzi di trasporto, soprattutto in un contesto come quello aeroportuale, dove la rapidità delle operazioni è fondamentale. Sebbene le cimici dei letti non rappresentino un rischio sanitario grave, la loro presenza può causare disagi ai passeggeri e ritardi nelle operazioni di volo.