Circeo, frana in via del Faro, rocce potenzialmente instabili: il drone rivela nuove criticità

San Felice Circeo, 13 ottobre 2026 – Via del Faro, emergono nuove criticità dopo il recente crollo di una porzione del costone roccioso. Il primo sopralluogo effettuato con droni specializzati ha permesso di individuare alcune parti della parete che potrebbero presentare fenomeni di instabilità. Una situazione che richiede ulteriori accertamenti e che, per il momento, impone il mantenimento delle limitazioni alla circolazione. Nei prossimi giorni è prevista una seconda ispezione tecnica per valutare i possibili rischi e individuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza.

I rilievi condotti nella giornata di ieri hanno consentito di acquisire immagini ad alta risoluzione del fronte roccioso, fornendo ai tecnici i primi elementi per ricostruire le caratteristiche del dissesto e approfondire le condizioni della parete sovrastante la strada.

Frana in via del Faro, cosa è emerso dai rilievi con il drone

L’analisi preliminare delle immagini ha restituito un quadro geologico complesso. Lungo il costone sono stati individuati corpi rocciosi e porzioni della parete che potrebbero essere interessati da fenomeni di instabilità.

Si tratta, al momento, di elementi che necessitano di ulteriori verifiche. I rilievi aerei hanno infatti consentito una prima mappatura delle criticità, ma non sono ancora sufficienti per stabilire con precisione l’entità dei rischi e definire gli interventi da eseguire.

Per questo motivo resta in vigore l’ordinanza di divieto di circolazione in via del Faro, con deroghe previste per residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e casi di necessità.

Nuova ispezione nei prossimi giorni: si valutano gli interventi di sicurezza

L’Amministrazione comunale, in raccordo con i tecnici incaricati e gli enti competenti, ha già programmato un secondo sopralluogo sul posto nei prossimi giorni.

La nuova ispezione servirà a verificare l’eventuale presenza di pericoli imminenti e a individuare con maggiore precisione le porzioni del costone che potrebbero rappresentare un rischio per la strada sottostante.

Soltanto dopo il completamento delle verifiche sarà possibile definire un quadro tecnico più preciso e stabilire le soluzioni progettuali per la messa in sicurezza della parete rocciosa.