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Consiglio dei ministri, autonomia regionale e nuovi decreti all’ordine del giorno
Il Consiglio dei ministri esamina a Palazzo Chigi decreti su Campi Flegrei ed ex ILVA, autonomia regionale e Documento programmatico di bilancio 2027.
Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, 13 ottobre 2026, alle 19:00 a Palazzo Chigi. All’esame figurano decreti-legge su Campi Flegrei ed ex ILVA, diversi provvedimenti sull’autonomia regionale e il Documento programmatico di bilancio 2027.
Decreti su Campi Flegrei ed ex ILVA
Tra i punti all’ordine del giorno c’è lo schema di decreto-legge sugli interventi straordinari per i Campi Flegrei, insieme a ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.
Il Consiglio esaminerà inoltre un decreto-legge con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’ex ILVA e dell’indotto. Il provvedimento riguarda anche il rilancio industriale del territorio.
Autonomia regionale e altri provvedimenti
L’agenda comprende gli schemi di intesa definitivi tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Le intese riguardano l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Per ciascuna delle quattro Regioni sono previste intese nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, oltre che su protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa.
Sono inoltre inseriti all’ordine del giorno quattro schemi di disegno di legge per l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. È previsto anche l’esame preliminare dello schema di disegno di legge costituzionale sull’adeguamento dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Tra gli altri atti figurano lo schema di decreto legislativo con interventi correttivi sulle disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale e lo schema relativo al nuovo codice della strada, entrambi in esame preliminare.
Il Consiglio esaminerà in via definitiva anche modifiche alle norme sui titoli abilitanti per l’esercizio della professione di biologo. Completano l’agenda il Documento programmatico di bilancio 2027, le leggi regionali e le varie ed eventuali.