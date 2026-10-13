Consiglio dei ministri, autonomia regionale e nuovi decreti all’ordine del giorno

Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, 13 ottobre 2026, alle 19:00 a Palazzo Chigi. All’esame figurano decreti-legge su Campi Flegrei ed ex ILVA, diversi provvedimenti sull’autonomia regionale e il Documento programmatico di bilancio 2027.

Decreti su Campi Flegrei ed ex ILVA

Tra i punti all’ordine del giorno c’è lo schema di decreto-legge sugli interventi straordinari per i Campi Flegrei, insieme a ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.

Il Consiglio esaminerà inoltre un decreto-legge con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’ex ILVA e dell’indotto. Il provvedimento riguarda anche il rilancio industriale del territorio.

Autonomia regionale e altri provvedimenti

L’agenda comprende gli schemi di intesa definitivi tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Le intese riguardano l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Per ciascuna delle quattro Regioni sono previste intese nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, oltre che su protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa.

Sono inoltre inseriti all’ordine del giorno quattro schemi di disegno di legge per l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. È previsto anche l’esame preliminare dello schema di disegno di legge costituzionale sull’adeguamento dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Tra gli altri atti figurano lo schema di decreto legislativo con interventi correttivi sulle disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale e lo schema relativo al nuovo codice della strada, entrambi in esame preliminare.