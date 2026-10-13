Consiglio europeo per la sicurezza, il piano UE contro le minacce ibride

L’Unione europea vuole dotarsi di un Consiglio europeo per la sicurezza (ESC) per coordinare più rapidamente la risposta a minacce ibride come sabotaggi alle infrastrutture, attacchi informatici e incursioni di droni. Il progetto è ancora in fase preliminare e punta ad affiancare, non a sostituire, la NATO.

La proposta dell’UE e il coordinamento con la NATO

L’ESC sarebbe un organismo politico destinato a ridurre il rischio che veti nazionali e procedure decisionali rallentino l’azione comune. Le minacce ibride operano nella cosiddetta zona grigia, al di sotto della soglia di un conflitto militare aperto, e possono colpire istituzioni e infrastrutture senza configurare necessariamente un’aggressione tale da attivare la difesa collettiva dell’Alleanza.

Nel discorso sullo stato dell’Unione del 2026, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che i nuovi strumenti dovranno essere allineati e complementari alla NATO. Il principio è stato ribadito da Andrius Kubilius, responsabile della difesa dell’UE, secondo cui l’ESC non sarebbe contro l’Alleanza, ma contribuirebbe a rafforzarla.

La NATO resterebbe il riferimento per la difesa collettiva militare, compresa la garanzia dell’articolo 5. Il nuovo organismo europeo si concentrerebbe invece sul coordinamento politico delle risposte a minacce ibride e crisi che non richiedono necessariamente un intervento militare collettivo. Tra le attività ipotizzate figurano decisioni sulle sanzioni e sull’impiego delle risorse europee disponibili.

Protocollo di emergenza, fondo per la difesa e nodo dei veti

La proposta comprende tre elementi: il Consiglio europeo per la sicurezza, un Protocollo di sicurezza d’emergenza e un fondo per gli Strategic Defence Enablers. L’ESC sarebbe un forum permanente, operativo durante tutto l’anno, mentre il protocollo servirebbe ad avviare consultazioni immediate quando uno Stato considera minacciata la propria sicurezza.

Il protocollo riprenderebbe la logica dell’articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico. Potrebbe consentire di valutare rapidamente la minaccia e coordinare risposte nazionali, strumenti di gestione delle crisi dell’UE, consultazioni con la NATO o, nei casi più gravi, l’attivazione delle clausole previste dai trattati europei.

Il protocollo non sostituirebbe gli obblighi già esistenti, tra cui l’articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione europea e l’articolo 222 del Trattato sul funzionamento dell’UE. La novità sarebbe un punto di accesso politico più precoce, prima che la crisi raggiunga livelli tali da richiedere strumenti più impegnativi.

Il fondo dovrebbe sostenere investimenti comuni in difesa aerea, cybersicurezza e sistemi spaziali. Resta però da chiarire come applicare un’eventuale maggioranza qualificata e quale sarebbe la natura giuridica dell’ESC. Senza poteri propri, il Consiglio rischierebbe di restare soprattutto una sede di confronto politico, priva della capacità di adottare decisioni vincolanti.

Adesioni possibili, risorse e ostacoli ancora da definire

La Commissione europea non ha ancora presentato una proposta formale dettagliata e i governi nazionali non hanno approvato un piano definitivo. Secondo le valutazioni riportate, Italia e Spagna potrebbero sostenere l’iniziativa, mentre Francia e Germania hanno già appoggiato in passato un maggiore coordinamento della sicurezza europea.

Tra i potenziali partner esterni sono indicati Regno Unito, Ucraina, Norvegia e Canada. In prospettiva, la partecipazione potrebbe essere ampliata anche ad altri Paesi, tra cui Giappone e Corea. Restano aperte le questioni relative al peso dei membri dell’UE, alle modalità di partecipazione e all’eventuale distinzione tra membri permanenti e partecipanti a rotazione.

Alcuni Paesi, tra cui l’Estonia, temono che strutture parallele possano duplicare funzioni della NATO o indebolire il coordinamento transatlantico. Altri governi potrebbero opporsi a una riduzione del proprio potere di veto o temere di essere marginalizzati.

L’efficacia dell’ESC dipenderà infine dalle risorse dedicate, dalle capacità di comando compatibili con i sistemi dell’UE e della NATO e da una maggiore integrazione delle forze europee. La sfida sarà trasformare un formato di consultazione politica in uno strumento operativo, mantenendo chiara la divisione dei compiti con l’Alleanza.