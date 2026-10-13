Federated Hermes prepara le quote di fondi tokenizzate nel 2027 con Prometheum
Federated Hermes prepara per il 2027 quote di fondi tokenizzate con Prometheum, tra custodia, clearing, regolamento e distribuzione tramite broker-dealer.
Federated Hermes prepara per il 2027 le prime quote di fondi tokenizzate attraverso una collaborazione con Prometheum. Il progetto si inserisce nella crescita della tokenizzazione a Wall Street, dove fondi monetari e U.S. Treasuries sono tra gli strumenti al centro delle prime iniziative.
Le rappresentazioni digitali possono consentire la movimentazione degli asset in qualsiasi momento della giornata e il loro utilizzo come collaterale per prestiti o operazioni di trading. L’obiettivo indicato è migliorare la gestione della liquidità senza dover vendere le posizioni sottostanti.
Il ruolo di Prometheum
La collaborazione punta a distribuire i prodotti attraverso canali d’investimento familiari, evitando agli intermediari una completa riprogettazione dei sistemi esistenti. Le sussidiarie broker-dealer di Prometheum, registrate presso la SEC, forniranno servizi di custodia, clearing e regolamento.
La piattaforma di clearing per corrispondenti permetterà inoltre ad altri broker-dealer di proporre i prodotti tokenizzati di Federated Hermes alla propria clientela. Secondo Barr, l’accesso rappresenta una delle principali barriere all’adozione, più della tecnologia blockchain sottostante.
La stessa fonte riferisce che la movimentazione istantanea e la possibilità di programmare i fondi potrebbero rendere più efficienti alcune operazioni rispetto alle infrastrutture tradizionali. Per Federated Hermes, l’offerta tokenizzata sarebbe quindi un’estensione dell’attuale distribuzione dei prodotti.
Regole e prospettive per l’Italia
L’espansione di questi strumenti richiederà chiarimenti su custodia digitale, obblighi AML/KYC, trattamento contabile e aspetti fiscali. Per gli operatori europei e italiani, l’adozione su larga scala dipenderà anche da indicazioni più chiare delle autorità nazionali e di ESMA.
La movimentazione 24/7 e i regolamenti quasi istantanei possono offrire opportunità di ottimizzazione della cassa, ma impongono aggiornamenti a infrastrutture tecniche, compliance e modelli di distribuzione. Gli intermediari dovranno inoltre adeguare le procedure di custodia e le relazioni con le controparti.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Federated Hermes (FHI) si lancia con le prime quote tokenizzate dei fondi nel 2027 mentre Wall Street si sposta sulla blockchain