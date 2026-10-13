Federated Hermes prepara le quote di fondi tokenizzate nel 2027 con Prometheum

Federated Hermes prepara per il 2027 le prime quote di fondi tokenizzate attraverso una collaborazione con Prometheum . Il progetto si inserisce nella crescita della tokenizzazione a Wall Street, dove fondi monetari e U.S. Treasuries sono tra gli strumenti al centro delle prime iniziative.

Le rappresentazioni digitali possono consentire la movimentazione degli asset in qualsiasi momento della giornata e il loro utilizzo come collaterale per prestiti o operazioni di trading. L’obiettivo indicato è migliorare la gestione della liquidità senza dover vendere le posizioni sottostanti.

La collaborazione punta a distribuire i prodotti attraverso canali d’investimento familiari , evitando agli intermediari una completa riprogettazione dei sistemi esistenti . Le sussidiarie broker-dealer di Prometheum, registrate presso la SEC , forniranno servizi di custodia, clearing e regolamento.

La stessa fonte riferisce che la movimentazione istantanea e la possibilità di programmare i fondi potrebbero rendere più efficienti alcune operazioni rispetto alle infrastrutture tradizionali. Per Federated Hermes, l’offerta tokenizzata sarebbe quindi un’estensione dell’attuale distribuzione dei prodotti .

L’espansione di questi strumenti richiederà chiarimenti su custodia digitale, obblighi AML/KYC, trattamento contabile e aspetti fiscali. Per gli operatori europei e italiani, l’adozione su larga scala dipenderà anche da indicazioni più chiare delle autorità nazionali e di ESMA.