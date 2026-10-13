Logo
Economia
/

Federated Hermes prepara le quote di fondi tokenizzate nel 2027 con Prometheum

13 ottobre 2026 | 18:01
Share0
di Redazione Algoritmica

Redazione Algoritmica

Federated Hermes prepara le quote di fondi tokenizzate nel 2027 con Prometheum

Federated Hermes prepara per il 2027 quote di fondi tokenizzate con Prometheum, tra custodia, clearing, regolamento e distribuzione tramite broker-dealer.

Federated Hermes prepara per il 2027 le prime quote di fondi tokenizzate attraverso una collaborazione con Prometheum. Il progetto si inserisce nella crescita della tokenizzazione a Wall Street, dove fondi monetari e U.S. Treasuries sono tra gli strumenti al centro delle prime iniziative.

Le rappresentazioni digitali possono consentire la movimentazione degli asset in qualsiasi momento della giornata e il loro utilizzo come collaterale per prestiti o operazioni di trading. L’obiettivo indicato è migliorare la gestione della liquidità senza dover vendere le posizioni sottostanti.

Il ruolo di Prometheum

La collaborazione punta a distribuire i prodotti attraverso canali d’investimento familiari, evitando agli intermediari una completa riprogettazione dei sistemi esistenti. Le sussidiarie broker-dealer di Prometheum, registrate presso la SEC, forniranno servizi di custodia, clearing e regolamento.

La piattaforma di clearing per corrispondenti permetterà inoltre ad altri broker-dealer di proporre i prodotti tokenizzati di Federated Hermes alla propria clientela. Secondo Barr, l’accesso rappresenta una delle principali barriere all’adozione, più della tecnologia blockchain sottostante.

La stessa fonte riferisce che la movimentazione istantanea e la possibilità di programmare i fondi potrebbero rendere più efficienti alcune operazioni rispetto alle infrastrutture tradizionali. Per Federated Hermes, l’offerta tokenizzata sarebbe quindi un’estensione dell’attuale distribuzione dei prodotti.

Regole e prospettive per l’Italia

L’espansione di questi strumenti richiederà chiarimenti su custodia digitale, obblighi AML/KYC, trattamento contabile e aspetti fiscali. Per gli operatori europei e italiani, l’adozione su larga scala dipenderà anche da indicazioni più chiare delle autorità nazionali e di ESMA.

La movimentazione 24/7 e i regolamenti quasi istantanei possono offrire opportunità di ottimizzazione della cassa, ma impongono aggiornamenti a infrastrutture tecniche, compliance e modelli di distribuzione. Gli intermediari dovranno inoltre adeguare le procedure di custodia e le relazioni con le controparti.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Fonte originale: Federated Hermes (FHI) si lancia con le prime quote tokenizzate dei fondi nel 2027 mentre Wall Street si sposta sulla blockchain