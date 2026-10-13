FESR Lazio, impegnati 1,421 miliardi: la Commissione fa il punto sulla programmazione 2021-2027

La Regione Lazio ha impegnato 1 miliardo e 421 milioni di euro del programma FESR 2021-2027, pari a circa il 78% della dotazione complessiva di 1,817 miliardi. Il dato è stato illustrato durante l’audizione della seconda Commissione consiliare permanente, dedicata allo stato di attuazione della programmazione europea.

La seduta, presieduta da Emanuela Mari, ha visto gli interventi della vicepresidente della Commissione Marietta Tidei, del consigliere Rodolfo Lena, della vicepresidente della Regione e assessora allo Sviluppo economico Roberta Angelilli e della direttrice Tiziana Petucci.

Spesa FESR e obiettivi per il 2026-2027

Angelilli ha accolto la proposta di organizzare incontri periodici con la Commissione e ha riferito che il Lazio punta al raggiungimento dei target di spesa previsti per il 2026 e il 2027. L’obiettivo indicato dall’assessora è arrivare pronti al 1° gennaio 2028, in vista della nuova programmazione europea.

La direttrice Petucci ha precisato che il target di spesa passerà dai 198 milioni di euro al 31 dicembre 2025 a 420 milioni entro la fine del 2026. L’incremento è collegato alla fase di cantierizzazione di opere strutturali, comprese quelle per il rischio idrogeologico e la difesa della costa, cui sono destinati 65 milioni di euro.

La relazione della Giunta è stata riferita ai dati consuntivati al 31 dicembre 2025, che Mari ha definito una fotografia relativa a una fase iniziale di transizione e riprogrammazione, successivamente superata dai dati attuali. Tidei ha chiesto un monitoraggio periodico delle risorse comunitarie e maggiore attenzione alle difficoltà burocratiche che interessano Comuni, territori e imprese.

Riprogrammazione: casa, mobilità e competitività

Tra gli ambiti indicati come più avanzati figurano le Strategie Territoriali, con un livello del 104%, l’housing sociale, al 92%, e la mobilità sostenibile, al 79%. Per le politiche abitative sono stati riprogrammati 123 milioni di euro, destinati a progetti pilota e alla riqualificazione del patrimonio ATER non abitabile.

Petucci ha spiegato che la scelta è stata concentrare gli interventi sul patrimonio esistente e sull’efficientamento, evitando nuovo consumo di suolo, fatta eccezione per un intervento di acquisto a Santa Marinella. Tra i progetti pilota è stato citato quello promosso al Quarticciolo per l’imprenditoria femminile.

Per la mobilità sostenibile sono previsti il rinnovo del parco mezzi e l’acquisto di bus elettrici. La riprogrammazione riguarda inoltre il comparto idrico, con 85 milioni di euro, la casa, con 123 milioni, e la competitività, con 30 milioni e un effetto leva previsto in accordo con Cassa Depositi e Prestiti.

Angelilli ha inoltre riferito che il bando STEP, da 70 milioni di euro, ha esaurito le risorse in overbooking e sarà seguito da un nuovo bando. Sono stati richiamati anche il bando per le Filiere Tecnologiche, il Voucher Internazionalizzazione, portato a 15 milioni di euro, e i progetti di ricerca rivolti a PMI e grandi imprese.

Rome Technopol e prossimi lavori della Commissione

Sul Rome Technopol, Angelilli ha riferito del sopralluogo svolto con una delegazione della Commissione europea e con i vertici universitari. Il primo lotto, secondo quanto comunicato, sarà inaugurato tra marzo e aprile 2027. La Regione ha stanziato circa 7 milioni di euro integrativi, ai quali si aggiungono 15 milioni provenienti dalle strategie territoriali.

Nel confronto sul bilancio europeo post-2027, Angelilli ha ribadito la contrarietà della Regione e del Comitato europeo delle Regioni all’ipotesi di concentrare le risorse nei 27 Piani Nazionali, sostenendo l’autonomia di gestione dei territori regionali.

La Commissione sarà convocata martedì prossimo per predisporre una proposta di risoluzione condivisa da sottoporre all’Aula. È prevista anche un’audizione dedicata al rafforzamento e alla differenziazione della rete degli Sportelli Europa e dei Punti Europa in Comune. Lena ha proposto incontri cadenzati ogni tre o quattro mesi per verificare l’andamento dei dati e accompagnare territori, Comuni e imprese.