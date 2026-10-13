Fiumicino, sala piena per Cadenze Letterarie: la commedia all’italiana rivive all’Orto Stiloso

Al centro della serata il libro di Antonio Santoriello, tra ricordi del cinema, letture e riflessioni. Annunciati un premio per il format e il nuovo appuntamento del 25 ottobre

Fiumicino, 13 ottobre 2026 – Sala piena e tutti i tavoli occupati all’Orto Stiloso Bistrot per il nuovo appuntamento di Cadenze Letterarie, che venerdì 9 ottobre ha riportato al centro dell’attenzione la commedia all’italiana degli anni Settanta e Ottanta. Protagonista della serata il libro “Evviva la commedia all’italiana – Anni 70/80” di Antonio Santoriello, presentato attraverso letture, testimonianze e approfondimenti sul cinema, con incursioni nella psicologia e nelle arti visive.

A condurre l’incontro è stato Dino Tropea, ideatore e curatore del format, con la partecipazione delle associazioni Valore Sociale e Il Cibo & L’Arte. Un confronto che ha coinvolto autori, studiosi e pubblico, ripercorrendo il lavoro degli interpreti che hanno segnato una stagione del cinema italiano.

Cadenze Letterarie, i protagonisti della commedia all’italiana

Al centro dell’incontro le sedici interviste raccolte nel volume di Santoriello, realizzate a distanza oppure incontrando personalmente gli artisti, talvolta nelle loro abitazioni. L’autore ha raccontato gli aspetti meno conosciuti dei protagonisti della commedia popolare, soffermandosi sulla semplicità e sulla disponibilità incontrate durante il suo lavoro.

Tra gli episodi ricordati, quello di Alvaro Vitali, che durante una telefonata gli cantò nuovamente la celebre canzone di Pierino.

A dare voce alle testimonianze è stata Francesca Stajano Briganti, che ha interpretato brani dedicati a Milena Vukotic, Leo Gullotta e Pippo Franco. I cambi di conduzione affidati a Sergio Mingrone e Maria Grazia Imbimbo hanno accompagnato il confronto sull’identità degli attori, sul rapporto con i personaggi e sulla capacità della satira di raccontare anche problemi sociali, dalla burocrazia alle difficoltà abitative.

Lo storico del cinema Raffaele Riveccio ha approfondito il ruolo dei caratteristi e le radici teatrali della commedia popolare, richiamando figure come Lino Banfi e Renzo Montagnani. “La forza di questi film era la comicità”, ha osservato, sottolineando l’importanza della preparazione artistica, dell’invenzione linguistica e della presenza scenica.

Il regista e sceneggiatore Riccardo Ferrero si è invece soffermato sull’esperienza collettiva del cinema: “Pensate dentro una sala, magari quattrocento persone che condividono una risata”. Parlando del lavoro sul set, ha ricordato il contributo delle diverse professionalità alla realizzazione di un film: “Non è un film mio, è un film di tutti quelli che hanno partecipato”.

Dal cinema alla psicologia: il significato dei personaggi

Uno degli approfondimenti della serata è stato affidato alla psicologa Sonia Buscemi, che ha analizzato il rapporto tra identità personale e ruoli interpretati dagli attori.

Partendo da Milena Vukotic e dal personaggio di Pina Fantozzi, Buscemi ha osservato: “Quando un ruolo o un’aspettativa estetica definisce chi siamo, noi rischiamo di essere ridotti ad un singolo stereotipo”.

Nelle parole di Leo Gullotta ha individuato “l’umiltà del sapere e anche il senso del limite”, collegando la crescita professionale alla capacità di riconoscere le proprie fragilità. La riflessione ha riguardato anche il valore della comicità, perché, secondo la psicologa, “la commedia non sminuisce la realtà”, ma può aiutare a comprenderla e ad affrontarla.

Spazio anche alle arti visive con il maestro Salvatore Fazio, che ha presentato due opere: una composizione dedicata al cinema e ai protagonisti di Cadenze Letterarie, costruita attraverso immagini racchiuse in un cervello suddiviso in riquadri, e una vignetta dal tono ironico.

Il pubblico è stato coinvolto direttamente da Maria Grazia Imbimbo attraverso un momento interattivo sulla piattaforma Slido. Alla domanda su quale valore ciascuno avrebbe portato a casa dalla serata, tra le risposte è emersa soprattutto la parola “Condivisione”, accanto a convivialità, partecipazione, apertura e consapevolezza.

Cadenze Letterarie tra i premiati di Arte e Gusto 2026

Durante l’incontro sono stati annunciati anche i prossimi appuntamenti delle associazioni coinvolte.

Loredana Paolesse, presidente de Il Cibo & L’Arte, ha presentato il Premio Arte e Gusto 2026, in programma il 14 novembre, annunciando che tra i premiati figureranno Cadenze Letterarie e Salvatore Fazio.

Velia Maria Lapadula, presidente di Valore Sociale, ha invece illustrato il convegno “Il benessere e la tutela degli animali. Profili sanitari e giuridici”, previsto martedì 20 ottobre, dalle 16 alle 19, nell’Aula consiliare del Comune di Fiumicino.

Nell’occasione sarà presentato anche il bando della prima edizione del Premio Letterario Nazionale “La Penna di Noè”, dedicato a racconti brevi, fiabe e poesie. Le informazioni sono disponibili sul sito www.lapennadinoe.it.

La serata all’Orto Stiloso si è conclusa con il firmacopie di Santoriello e i ringraziamenti agli ospiti, ad Anna Maria e allo staff del bistrot, oltre che a Giorgio Algherini per il contributo fotografico.

Il prossimo appuntamento di Cadenze Letterarie a Fiumicino

Il prossimo incontro è fissato per domenica 25 ottobre alle ore 19, da Angie, in via delle Conchiglie 23 a Fiumicino.

Al centro della serata ci sarà il libro “Poesie d’amore” di Mauro Mazza, accompagnato dalle letture artistiche di Patrizia Ercolani, dalla musica dal vivo di Flavia Renzi e Melissa Nasti e dalle opere visive di Modesto Furchì.

A presentare sarà ancora Dino Tropea, con gli interventi di Sonia Buscemi, Maria Grazia Imbimbo e Sergio Mingrone.