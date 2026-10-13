Gaeta, droga nascosta in un rudere: sequestrati 1,8 chili, arrestato un 36enne

Gli agenti hanno sorvegliato per tutta la notte un terreno incolto, sorprendendo l’uomo mentre recuperava un involucro. Trovati anche marijuana e materiale per il confezionamento

Gaeta, 13 ottobre 2026 – Uno zaino nascosto tra materiali in disuso, all’interno di un rudere in un terreno incolto, utilizzato per custodire circa 1,8 chilogrammi di droga tra hashish, cocaina e marijuana. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato di Gaeta, che ha arrestato un uomo di 36 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata dopo un servizio di osservazione durato dalla serata del 7 ottobre fino alla mattina dell’8 ottobre, durante il quale gli investigatori hanno sorvegliato i movimenti dell’uomo prima di intervenire.

Il 36enne è stato sorpreso mentre prelevava un involucro dallo zaino e lo nascondeva sotto il giubbotto. Dopo l’arresto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gaeta, la droga nascosta nel rudere: il controllo della Polizia

L’indagine è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio. I poliziotti hanno tenuto sotto osservazione un terreno incolto nel territorio comunale per diverse ore, fino a quando hanno notato il 36enne raggiungere un rudere.

Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo si è avvicinato a uno zaino occultato tra materiali abbandonati, dal quale ha prelevato un involucro prima di nasconderlo sotto il giubbotto. A quel punto gli agenti sono intervenuti, bloccandolo e recuperando la sostanza.

Le successive verifiche hanno portato al sequestro di 13 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 1,3 chilogrammi, un involucro contenente 289 grammi lordi di cocaina e un altro con 209 grammi lordi di marijuana.

Insieme alla droga sono stati recuperati anche materiale per il confezionamento, forbici e un coltello con tracce di hashish. Le sostanze sequestrate sono risultate positive ai test preliminari effettuati dagli operatori.

Arrestato un 36enne, il giudice dispone i domiciliari

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cassino, è stato inizialmente accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Successivamente, il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto nei confronti del 36enne la misura cautelare degli arresti domiciliari a Gaeta.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio condotte dalla Polizia di Stato per individuare e contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.