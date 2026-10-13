I reali di Spagna a Ceuta dopo la crisi migratoria: attesa per la visita di Felipe

Ceuta attende la visita dei reali di Spagna martedì 13 ottobre, dopo una crisi migratoria che ha lasciato conseguenze profonde nell’enclave nordafricana. I reali dovrebbero incontrare le autorità locali e rappresentanti della società civile prima della partenza per Melilla.

La crisi migratoria e lo sgombero di El Guano

Il 30 e 31 luglio, oltre 70.000 persone hanno attraversato il confine dal Marocco. Il dato si avvicina alla popolazione complessiva di Ceuta, stimata in circa 80.000 abitanti. La maggior parte dei migranti è rientrata nel giro di poche ore, mentre migliaia di persone sono rimaste per settimane in campi di fortuna e rifugi d’emergenza.

Domenica, più di 350 agenti tra poliziotti e militari hanno partecipato allo sgombero dell’ultimo grande insediamento informale, quello di El Guano. Gli occupanti sono stati trasferiti nei centri di accoglienza.

Le divisioni nella città

La crisi ha evidenziato divisioni nella società di Ceuta, dove i musulmani rappresentano circa il 40% della popolazione. Una parte dei residenti chiede controlli più severi alla frontiera, mentre altri contestano le manifestazioni di ostilità contro i migranti.

Nel quartiere a maggioranza musulmana di El Príncipe, alcuni abitanti hanno accolto donne e bambini. Ahmed Enfed-Dal, rappresentante della comunità, ha condannato gli attacchi contro i centri di accoglienza e i tentativi di ostacolare le distribuzioni di cibo della Croce Rossa.

La visita dei reali e il passaggio a Melilla

La visita sarà la prima dei reali nelle due enclave dal 2007. Dopo Ceuta, il viaggio dovrebbe proseguire a Melilla mercoledì. L’appuntamento arriva alla vigilia delle elezioni politiche spagnole del 29 novembre, con la crisi migratoria al centro del dibattito.

Alla dimensione politica si aggiunge quella diplomatica: il Marocco ha avanzato rivendicazioni territoriali sulle enclave. La presenza dei reali si svolge quindi in un contesto segnato dalla crisi, dalle tensioni interne e dalle questioni territoriali.