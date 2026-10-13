Jeonbuk Bank inaugura in Corea del Sud i prestiti aziendali garantiti da bitcoin
Jeonbuk Bank avvia prestiti aziendali garantiti da bitcoin in Corea del Sud, con BTC custoditi da un fornitore crypto registrato.
Jeonbuk Bank ha avviato in Corea del Sud un servizio di prestiti garantiti da bitcoin rivolto ai clienti corporate. L’istituto consente alle imprese di ottenere liquidità in won coreani offrendo BTC come garanzia, diventando secondo la fonte la prima banca sudcoreana a proporre questa formula.
La banca è controllata da JB Financial Group e ha comunicato che i finanziamenti potranno essere utilizzati esclusivamente per spese operative aziendali. Un portavoce ha confermato che un’operazione è già stata eseguita, senza rendere pubblica l’identità dell’impresa beneficiaria.
Come funziona il servizio
Al momento, solo BTC è accettato come collaterale. Jeonbuk Bank non detiene direttamente le criptovalute: durante la durata del prestito, gli asset rimangono affidati a un fornitore crypto registrato.
Il valore dei bitcoin viene determinato al momento dell’erogazione e sottoposto a meccanismi di marginazione, pensati per gestire la volatilità delle criptovalute. In questo modo, l’istituto può fornire liquidità in valuta fiat senza custodire direttamente gli asset, delegando il servizio a soggetti terzi regolamentati.
Il quadro per il recupero crediti
L’iniziativa si inserisce nelle modifiche alle Regole di Esecuzione Civile, entrate in vigore lo scorso ottobre. Le nuove disposizioni hanno definito procedure per il sequestro e la vendita forzata dei diritti relativi agli asset digitali, offrendo una cornice più chiara in caso di mancato rimborso.
Se il debitore non rispetta i propri obblighi, la banca potrà chiedere al tribunale l’autorizzazione alla vendita giudiziaria dei bitcoin posti a garanzia, con l’obiettivo di recuperare il capitale prestato.
Volatilità e rischi per imprese e banche
Per le aziende che detengono criptovalute, il prodotto può trasformare asset non liquidi in capitale operativo senza vendere le proprie posizioni. La volatilità di BTC, tuttavia, può rendere necessarie margin call frequenti e aumentare il rischio di liquidazione forzata durante le fasi ribassiste.
La custodia affidata a terzi introduce inoltre rischi operativi e rischi di controparte. Questi elementi devono essere valutati con attenzione, soprattutto in assenza di una piena armonizzazione regolatoria internazionale per le piattaforme crypto.
L’ingresso di una banca tradizionale nel lending garantito da criptovalute potrebbe favorire una maggiore integrazione tra sistema bancario e mercato digitale e spingere altri istituti a valutare prodotti analoghi. Per le autorità di vigilanza, questo sviluppo potrebbe tradursi in requisiti più rigorosi su capitale e trasparenza.
La vicenda sudcoreana rappresenta quindi un caso di osservazione anche per gli operatori italiani. Eventuali strumenti simili richiederebbero valutazioni legali, fiscali e operative, con particolare attenzione alla custodia, alle clausole di margin call e alle condizioni che possono attivare la liquidazione preventiva.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: La Corea del Sud ottiene i suoi primi prestiti bancari tradizionali garantiti da bitcoin