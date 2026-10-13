Ken McCallum avverte: «La Russia resta l’aggressore numero uno»

Ken McCallum, direttore generale dell’MI5, ha definito la Russia «l’aggressore numero uno» in un contesto segnato dall’aumento delle minacce provenienti da Stati stranieri. Nel suo discorso annuale, pronunciato a Thames House, a Londra, ha spiegato che l’intelligence britannica dedica oggi più risorse al contrasto delle minacce statali rispetto al periodo della Guerra fredda.

L’MI5 e l’intensificazione della guerra ibrida russa in Europa

Secondo McCallum, le forze armate e i servizi di intelligence russi stanno intensificando i tentativi di condurre una guerra ibrida, mantenendo però l’attenzione a non oltrepassare la soglia dell’articolo 5 della Nato. Il direttore dell’MI5 ha definito un simile passaggio un errore gravissimo.

Negli ultimi mesi, diversi Paesi europei hanno accusato Mosca di essere all’origine di attacchi ibridi. La Germania ha attribuito alla Russia un attacco con droni avvenuto ad agosto all’aeroporto di Lipsia/Halle. L’Estonia ha invece denunciato che i servizi speciali russi avrebbero ordinato un incendio contro la società di armamenti Milrem Robotics, sempre ad agosto.

Per McCallum, questi episodi rientrerebbero in un piano volto a destabilizzare l’Europa, mentre continua la guerra in Ucraina, iniziata nel febbraio 2022 con l’invasione su larga scala del Paese da parte di Mosca. Il dirigente ha collegato l’intensificazione delle presunte minacce ibride a progressi militari russi in Ucraina definiti minimi e dal costo spaventoso.

Il direttore dell’MI5 ha inoltre sostenuto che il Cremlino starebbe ricorrendo a intermediari. Dopo quasi mille espulsioni dall’inizio dell’invasione, la presenza clandestina russa sarebbe stata fortemente ridotta e Mosca, secondo McCallum, starebbe pagando criminali per agire per suo conto.

Il sostegno britannico all’Ucraina e le minacce dell’Iran

Il primo ministro britannico Andy Burnham ha dichiarato che il Regno Unito continuerà a sostenere l’Ucraina al 100%, nonostante gli avvertimenti russi sulle possibili conseguenze. La scorsa settimana aveva ribadito la propria «totale solidarietà» a Kiev e annunciato l’intenzione del governo di andare oltre con le sanzioni contro la Russia.

Nel suo intervento, McCallum ha parlato anche dell’Iran, accusandolo di voler appaltare la propria violenza nel Regno Unito e di puntare a espandere la propria campagna ibrida. Secondo il dirigente, Teheran continuerebbe a usare intermediari criminali per intimidire oppositori, organizzazioni mediatiche iraniane e obiettivi israeliani.

Nell’ultimo anno, le operazioni riconducibili all’Iran avrebbero portato a oltre 50 arresti. Gran parte dell’aggressività avrebbe colpito le comunità ebraiche britanniche, ma tra gli obiettivi indicati figurano anche installazioni militari.

Gli arresti legati ai sospetti attentati nel Regno Unito

Le dichiarazioni sono arrivate dopo che Burnham aveva riferito al Parlamento che un episodio avvenuto in una base aerea britannica, sede di reparti dell’aeronautica militare statunitense, era stato «quasi certamente orchestrato» dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane.

Il 27 settembre, cinque uomini sono stati arrestati vicino alla base di Fairford, nel Gloucestershire, con l’iniziale sospetto di detenzione illegale di esplosivi. In seguito sono stati accusati di preparazione di un attentato terroristico e poi rilasciati su cauzione.