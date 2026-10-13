La Marina francese abborda la petroliera DF Peak nell’Oceano Indiano

La Marina francese ha intercettato e abbordato la petroliera DF Peak, sospettata di navigare sotto falsa bandiera e di traffico illecito di carburante.

La Marina francese ha intercettato e abbordato la petroliera DF Peak nell’Oceano Indiano. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, precisando che l’operazione si è svolta a 450 miglia nautiche a sud dell’isola di Réunion.

La nave è sospettata di navigare sotto falsa bandiera e di essere coinvolta in attività illecite di traffico di carburante. Macron ha diffuso la notizia sui social e ha pubblicato un video nel quale si vedono militari francesi calarsi con le corde a bordo della petroliera DF Peak.

L’abbordaggio e le verifiche sulla nave

La ministra francese delle Forze armate, Catherine Vautrin, si è congratulata con il personale impegnato nell’operazione. Secondo quanto dichiarato dalla ministra, i militari francesi stanno scortando la DF Peak per ulteriori verifiche.

Le attività si svolgono sotto l’autorità del prefetto di Réunion. Macron ha inoltre ribadito che la Francia resta determinata a combattere la flotta ombra in qualunque area del mondo operi.

Le accuse riportate dalle autorità francesi sono formulate come sospetti e dovranno essere oggetto di accertamenti. La fonte non fornisce ulteriori dettagli sulle verifiche in corso né sull’esito dell’operazione.

Il presunto legame con il greggio russo

La Direzione dell’intelligence ucraina (GUR) afferma che la nave sarebbe coinvolta nel trasporto di greggio russo e associata alla compagnia di navigazione Sovcomflot. Secondo la stessa fonte, la petroliera è stata costruita nel 2006 e ha navigato sotto diverse bandiere.

La flotta ombra è composta da navi che, secondo le informazioni riportate, consentono a Mosca di aggirare le sanzioni occidentali sul settore energetico. Le restrizioni impediscono di noleggiare o assicurare petroliere quando non vengono rispettate determinate condizioni.

Per eludere i divieti, le imbarcazioni ricorrono a strutture proprietarie complesse, bandiere di comodo e altre pratiche destinate a nascondere l’origine del carico.