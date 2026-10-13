SICUREZZA STRADALE
Ladispoli, arrivano i dossi sulle strade più trafficate e pericolose: altri 25 dissuasori in città
Dopo le richieste dei residenti, il Comune avvia gli interventi per rallentare il traffico. Nuovi dispositivi su via Palo Laziale e altre strade
Ladispoli, 13 ottobre 2026 – Nuovi dissuasori di velocità sulle strade di Ladispoli per rallentare le auto e aumentare la sicurezza dei pedoni. Sono iniziati i lavori in via Palo Laziale, una delle arterie più trafficate della città, dove gli operai hanno già posizionato dossi artificiali in due punti della carreggiata, a poche centinaia di metri dagli attraversamenti pedonali. Un intervento sollecitato da tempo dai residenti, preoccupati per la velocità dei veicoli e per gli incidenti che negli anni hanno coinvolto anche pedoni, alcuni dei quali trasportati in ospedale.
L’iniziativa rientra in un programma più ampio annunciato dal sindaco Alessandro Grando, che prevede l’installazione di ulteriori dispositivi in diverse zone della città, dopo gli interventi di rifacimento della segnaletica stradale.
Ladispoli, i primi dissuasori in via Palo Laziale
La scelta di partire da via Palo Laziale risponde alle richieste degli abitanti, che da anni segnalano la velocità delle automobili in entrata e in uscita dalla città e le difficoltà per i pedoni nell’attraversare la strada in sicurezza.
I primi due dossi sono stati collocati lungo la via con l’obiettivo di “spezzare una eventuale accelerazione dei veicoli”, come spiegato dal sindaco Grando attraverso un video.
“Rispondendo alle richieste specifiche dei cittadini, l’amministrazione ha avviato l’installazione di dissuasori di velocità in diverse zone della città”, ha dichiarato il primo cittadino, confermando che gli interventi non si fermeranno a via Palo Laziale.
Nuovi dossi in via California e via Primo Mantovani: il piano del Comune
Il programma annunciato dall’Amministrazione prevede due dissuasori in via California e ulteriori installazioni in via Primo Mantovani. A questi si aggiungeranno altri 25 dispositivi, destinati a diversi punti del territorio comunale.
L’obiettivo è intervenire sulle strade dove la velocità dei veicoli rappresenta una criticità per la circolazione e per chi si sposta a piedi.
“Dopo il rifacimento di gran parte della segnaletica stradale, prosegue quindi il lavoro per migliorare la viabilità, aumentare la sicurezza dei pedoni e rendere le strade più sicure per tutti”, ha sottolineato Grando.
Il sindaco ha inoltre annunciato l’avvio di un nuovo intervento sul manto stradale a partire dal 18 ottobre, nell’ambito dei lavori programmati sulla viabilità cittadina.
“L’obiettivo è sempre lo stesso: migliorare concretamente la viabilità, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini”, ha concluso il primo cittadino.