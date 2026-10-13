Ladispoli, arrivano i dossi sulle strade più trafficate e pericolose: altri 25 dissuasori in città

Ladispoli, 13 ottobre 2026 – Nuovi dissuasori di velocità sulle strade di Ladispoli per rallentare le auto e aumentare la sicurezza dei pedoni. Sono iniziati i lavori in via Palo Laziale, una delle arterie più trafficate della città, dove gli operai hanno già posizionato dossi artificiali in due punti della carreggiata, a poche centinaia di metri dagli attraversamenti pedonali. Un intervento sollecitato da tempo dai residenti, preoccupati per la velocità dei veicoli e per gli incidenti che negli anni hanno coinvolto anche pedoni, alcuni dei quali trasportati in ospedale.