Ladispoli, Marchetti replica a Grando: “La rottura? Colpa di decisioni prese sotto banco”

Ladispoli, 13 ottobre 2026 – La crisi politica nella maggioranza di Alessandro Grando si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le dimissioni irrevocabili da vicesindaco e la replica del primo cittadino, Renzo Marchetti torna ad attaccare l’Amministrazione, contestando nuovamente le modalità con cui alcuni esponenti della coalizione hanno scelto di aderire a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Ma questa volta lo scontro si allarga anche alle prospettive elettorali del sindaco, al quale Marchetti contesta una candidatura in un Comune vicino mentre il mandato amministrativo a Ladispoli non è ancora terminato.

Al centro della nuova presa di posizione dell’esponente di Fratelli d’Italia resta la mancanza di confronto politico che, secondo l’ex vicesindaco, avrebbe accompagnato il passaggio di quattro consiglieri comunali e un assessore a Futuro Nazionale. Una scelta che Marchetti continua a considerare incompatibile con il rapporto di fiducia tra le componenti della maggioranza.

Marchetti replica a Grando: “Decisioni prese sotto banco”

“Prima vengono prese decisioni sotto banco in merito alla migrazione di consiglieri verso il Partito di Vannacci e poi si tenta una maccheronica giustificazione. Prima contraddizione”, scrive Marchetti, riprendendo la formula delle tre contraddizioni utilizzata dal sindaco nella precedente risposta pubblica.

L’ex vicesindaco sostiene di aver chiesto un confronto diretto, senza ottenere chiarimenti soddisfacenti: “Chiediamo face to face (ancora sì, nonostante l’epoca interattiva esistono i rapporti umani guardandosi negli occhi. Lo so che per molti possa apparire strano!), ma nessuno pare in grado di dare una risposta precisa all’accaduto. Nemmeno i diretti interessati. Seconda contraddizione”.

Marchetti insiste sul fatto che Fratelli d’Italia non avrebbe contestato la libertà dei singoli consiglieri di cambiare appartenenza politica, ma l’assenza di una discussione preventiva all’interno della coalizione. “La nostra decisione di abbandonare la giunta è avvenuta soltanto perché il resto della maggioranza non è stata trasparente con noi sulle scelte politiche intraprese. Non stiamo dicendo che non avrebbero dovuto percorrerle, stiamo sottolineando il fatto che una squadra dovrebbe confrontarsi prima di decidere e deliberare pubblicamente”.

La stoccata sulla candidatura del sindaco

Il passaggio più politico della nuova dichiarazione riguarda però Alessandro Grando e il richiamo del sindaco alla necessità di completare gli interventi previsti dall’Amministrazione, senza trasformare Ladispoli in un terreno di manovre elettorali.

Marchetti riprende proprio quelle parole per rivolgere al primo cittadino una domanda: “Se ‘Ladispoli non può diventare terreno di manovre elettorali a discapito del lavoro amministrativo’, com’è possibile che un sindaco uscente che palesa il proprio impegno con la città (con un ricco elenco di interventi futuri che verranno sicuramente portati a compimento, ma non da lui) si sia già candidato per le elezioni della città adiacente?”.

Un riferimento alla presunta candidatura di Grando in un Comune vicino, sollevato direttamente da Marchetti nella polemica politica. L’ex vicesindaco mette così in discussione la coerenza tra l’impegno amministrativo rivendicato dal sindaco e le sue prospettive elettorali.

“Vorrei tranquillizzare i cittadini, gli interventi verranno portati avanti ma, probabilmente, non da questa amministrazione”, aggiunge Marchetti, tornando sui progetti pubblici citati da Grando nella sua precedente replica.

Le critiche ai consiglieri e il riferimento ai fondi regionali

Nella nota trovano spazio anche le contestazioni rivolte ad alcune consigliere passate alla nuova formazione politica. Marchetti riferisce di aver letto sui social commenti nei quali sarebbe stata considerata non necessaria una consultazione con lui e con Fratelli d’Italia, accompagnati, a suo giudizio, da toni inappropriati.

“Se parlare con me e confrontarsi dunque con il mio Partito non è poi così indispensabile quando si devono prendere decisioni politiche delicate o cambi repentini di rotta, allora una maggioranza per cosa dovrebbe esistere?”, domanda l’ex vicesindaco.

Marchetti chiama in causa anche i finanziamenti regionali, sottolineando quella che ritiene un’ulteriore contraddizione nei rapporti tra le diverse componenti della coalizione: “Alcuni partiti della propria maggioranza non hanno diritto di conoscere prima del tempo i movimenti interni, ma diventano improvvisamente utili quando i finanziamenti arrivano proprio da lì, precisamente dal bilancio della regione targato Fratelli D’Italia”.

Il riferimento è al ruolo politico del partito nell’amministrazione regionale, evocato dall’ex vicesindaco per contestare il comportamento degli alleati locali.