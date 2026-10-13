Ledger segnala hardware wallet manomessi: la frase di recupero trasmessa via LTE
Ledger segnala wallet hardware manomessi: un componente occulto trasmetteva via LTE la frase di recupero durante la configurazione.
Ledger ha reso noto che alcuni hardware wallet venduti da un rivenditore del Sudest asiatico collegato al gruppo CryptoBilis contenevano un componente occulto capace di sottrarre la frase di recupero e trasmetterla tramite rete mobile.
Il componente occulto e il furto della frase di recupero
Secondo l’aggiornamento investigativo pubblicato dall’azienda, l’impianto era nascosto nell’involucro del dispositivo. Durante la configurazione, quando la frase veniva visualizzata sullo schermo, un microcontrollore riconosceva e decodificava le parole.
Il contenuto veniva quindi inviato a un attaccante via LTE, utilizzando una eSIM integrata nel circuito. Il sistema era progettato per restare invisibile all’utente e attivarsi soltanto nella fase di impostazione del wallet, quando la frase di recupero compariva sul display.
La frase rappresenta la chiave primaria del portafoglio crittografico: chi la possiede può ricostruire il wallet su un altro dispositivo e trasferire i fondi, senza disporre dell’unità fisica originale.
Attacco alla catena di fornitura
Ledger ha precisato che l’impianto non ha modificato l’Elemento sicuro, il chip progettato per proteggere le chiavi private, né il sistema operativo. Non risultano alterate neppure transazioni o firme.
L’azienda ha descritto l’episodio come un attacco fisico alla catena di fornitura, distinto da una violazione dei sistemi software interni o dei server del produttore. Il caso mostra tuttavia che la compromissione del dispositivo può avvenire anche senza intaccare il nucleo crittografico.
Rischi per gli utenti e raccomandazioni
La sottrazione della frase di recupero espone i fondi a un furto immediato. Gli utenti dovrebbero acquistare i dispositivi attraverso canali ufficiali o autorizzati, verificando l’integrità della confezione e dell’hardware alla consegna.
In presenza di dubbi sull’origine o sull’aspetto del dispositivo, la raccomandazione indicata è non utilizzarlo e contattare il supporto ufficiale. In caso di sospetta compromissione, occorre trasferire rapidamente gli asset su un nuovo wallet creato con un dispositivo ritenuto sicuro.
Per i gestori professionali, il caso richiama la necessità di controlli fisici e funzionali all’ingresso, audit periodici della filiera e procedure più rigorose di verifica dei dispositivi.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Ledger scopre impianto cellulare clandestino che sottraeva le frasi di recupero dei portafogli hardware dagli schermi