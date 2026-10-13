Messina Denaro, arrestata nel Trapanese un’insegnante indagata per favoreggiamento

In provincia di Trapani, gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e del ROS hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C. F., un’insegnante indagata per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena.

I reati contestati sarebbero aggravati dall’obiettivo di favorire l’associazione mafiosa Cosa Nostra. Il provvedimento è stato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’indagine riguarda il presunto sostegno offerto durante la latitanza a Matteo Messina Denaro.

L’ordinanza e le accuse

Secondo gli elementi investigativi raccolti, C. F. è legata da stretti vincoli parentali a L. F., indicato come esponente di vertice della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara e storico uomo di fiducia dell’ex latitante.

Gli investigatori ipotizzano che la donna abbia fornito a Messina Denaro sostegno logistico, aiuto e supporto morale e materiale nel territorio di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Tre Fontane e in altre località della provincia di Trapani.

In particolare, l’indagata avrebbe contribuito a soddisfare anche esigenze personali dell’allora latitante, garantendogli spostamenti riservati attraverso un sistema di staffetta e scorta realizzato con la propria autovettura. L’obiettivo ipotizzato dagli inquirenti sarebbe stato quello di impedirne la cattura.

Le indagini e le perquisizioni

Le attività investigative sono state condotte per ricostruire la rete di fiancheggiatori che avrebbe sostenuto la latitanza. Gli accertamenti hanno incluso l’analisi dei tabulati telefonici e dei traffici delle celle, la visione di immagini di videosorveglianza e lo sviluppo delle fonti dichiarative.

Nella provincia di Trapani sono inoltre in corso perquisizioni, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e del personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia” dell’Arma dei Carabinieri.