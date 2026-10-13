Mondiali di Beach Sprint, l’Italia in gara a Qingdao: in palio i primi punti per Los Angeles 2028

Da domenica 18 a mercoledì 21 ottobre Qingdao ospita i Mondiali di Beach Sprint, disciplina olimpica al debutto ai prossimi Giochi di Los Angeles 2028. L’Italia del Direttore Tecnico Antonio Colamonici prende parte alla competizione con otto equipaggi.

Maria Lanciano (LNI Barletta), campionessa europea e quarta ai Mondiali Under 19 nel 2025 sempre ad Antalya, ritorna al Beach Sprint. In base agli esiti dell’ultimo raduno programmato a Barletta dallo scorso 28 settembre, Maria sarà chiamata a difendere i colori azzurri nel singolo femminile e nel doppio misto insieme a Federico Ceccarino (Fiamme Gialle/CC Napoli). Un riconoscimento importante in una stagione 2026 che la vede protagonista nel canottaggio “flat” con l’argento agli Europei Under 23 nel doppio misto, il bronzo ai Mondiali Under 23 nel quattro di coppia femminile e ai Mondiali Universitari nell’otto femminile. Per il terzo anno consecutivo, Ceccarino è titolare in questa specialità dopo l’argento a Genova 2024 con Silvia Tripi e aver raggiunto i quarti ad Antalya 2025 con Federica Cesarini.

Il singolista sarà Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), bronzo nel doppio misto ai Giochi del Mediterraneo nel flat e quest’anno campione italiano nel doppio e argento nel singolo ai Campionati Italiani di Beach Sprint.

Tra gli Under 19, i singolisti saranno Davide Gazzola (SC Corgeno), bronzo agli Europei di metà settembre a La Línea de la Concepción (Spagna), e Silvia Messina (Peloro Rowing). Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing) e Andrea Boucher (CC Saturnia) comporranno il doppio maschile, Demetra Sofia Boschi (Dibi Rowing) e Carlotta Savona (CS Urania) il doppio femminile. Giorgia Cassina (SC Palermo) e Federico Andrei Munteanu (SC Palermo) rappresenteranno l’Italia nel doppio misto.

Le gare partiranno domenica 18 ottobre quando in Italia sarà l’una di notte (le 7 a Qingdao). Lunedì 19 ottobre le finali di doppio Under 19 maschile (2:30) e femminile (3:30), singolo Under 19 maschile (5:15) e femminile (6:15), martedì 20 ottobre singolo maschile (4:53) e femminile (5:53) e mercoledì 21 ottobre doppio Under 19 misto (6:45) e doppio misto (7:45).

Foto Luca Pagliaricci / Canottaggio.org