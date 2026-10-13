Napoli, undici misure cautelari per gravemente indiziati di mafia, omicidio, estorsioni e droga

La Polizia di Stato ha eseguito undici misure cautelari nei quartieri napoletani di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, omicidio ed estorsione aggravati dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oltre che di detenzione e porto abusivi di armi da fuoco.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito dell’attività svolta dalla Squadra Mobile su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli. L’indagine riguarda gli equilibri criminali del quartiere di Pianura.

L’omicidio al centro dell’indagine

Le indagini sono partite dall’omicidio di Gaetano Antonio, indicato come esponente del clan Marsicano/Esposito. L’uomo fu raggiunto da colpi d’arma da fuoco in un agguato di matrice camorristica avvenuto nel marzo 2023 sul lungomare di Napoli.

Antonio si trovava all’interno di un’autovettura in sosta, insieme a due amici, quando un uomo a piedi e a volto scoperto si avvicinò al veicolo e sparò sei colpi d’arma da fuoco contro di lui. La vittima riportò ferite gravi e morì in ospedale dodici giorni dopo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’agguato si sarebbe inserito nello scontro allora in corso tra il clan Marsicano/Esposito e una nuova formazione criminale riconducibile alla famiglia Carillo. Il conflitto avrebbe riguardato il controllo del traffico di stupefacenti e delle estorsioni nel territorio di Pianura.

Le indagini hanno consentito, secondo la ricostruzione della Polizia, di individuare il presunto autore materiale dell’omicidio. Il soggetto avrebbe militato nel gruppo contrapposto al clan Marsicano/Esposito, lo stesso che avrebbe gestito attività di spaccio attraverso il controllo di diverse piazze di spaccio presenti nel quartiere.

Armi, droga e denaro sequestrati

Gli approfondimenti investigativi hanno riguardato anche le presunte attività di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Agli atti dell’inchiesta sono stati acquisiti filmati di un noto programma televisivo che, secondo la fonte, riprendevano fasi della cessione della droga e ritraevano chiaramente alcuni indagati intenti nel confezionamento e nella distribuzione dello stupefacente.

Nel corso delle indagini è stata sequestrata la pistola ritenuta utilizzata per l’omicidio di Antonio Gaetano. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto altre armi da fuoco, corte e lunghe, con relativo munizionamento, oltre a dosi di marijuana, hashish e cocaina.

È stato sequestrato anche denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Gli accertamenti avrebbero inoltre documentato l’uso illecito, da parte di un esponente del clan Marsicano/Esposito detenuto, di un telefono cellulare in carcere per impartire disposizioni su estorsioni e azioni di fuoco.