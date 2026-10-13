Nettuno, arrestato un 39enne per spaccio di droga

Nettuno, 13 ottobre 2’026 – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 39enne di Nettuno, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, avvenuto durante un posto di controllo alla circolazione stradale in via dell’Olmo, ha portato al sequestro di 63 grammi tra cocaina e hashish, oltre a 680 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Un controllo che svela un traffico di droga

Intorno alle 23:30, i militari hanno fermato un’autovettura condotta dal 39enne, il quale, prima ancora di essere sottoposto ai controlli di rito, ha tentato di eludere le verifiche gettando dal finestrino due dosi di cocaina (circa 2 grammi). I Carabinieri hanno immediatamente recuperato la sostanza e proceduto a una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo 35 euro in contanti.

I forti sospetti emersi hanno indotto gli operanti a estendere le indagini presso il domicilio dell’uomo, dove è stata effettuata una perquisizione abitativa. Durante l’operazione, sono stati sequestrati ulteriori 61 grammi di cocaina, 7 grammi di hashish e 680 euro in contanti, tutti elementi che hanno portato all’arresto del 39enne.

L’arresto e le prossime tappe giudiziarie

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio con rito direttissimo.

Si precisa che il procedimento è tuttora nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve essere considerato presunto innocente fino a una sentenza definitiva di condanna.