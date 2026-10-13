Nuovo codice della strada: addio a patente e libretto cartacei

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo codice della strada, che introduce significative novità per automobilisti e amministrazioni.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo codice della strada, che introduce significative novità per automobilisti e amministrazioni. Tra le principali modifiche, spicca l’abolizione dell’obbligo di portare con sé la patente e il libretto di circolazione, sostituiti da un sistema di verifica telematica da parte delle forze dell’ordine. Il provvedimento, illustrato dal ministero dei Trasporti, mira a semplificare le procedure per i cittadini, riducendo gli adempimenti burocratici.

Un cambiamento epocale per la mobilità

La riforma introduce un approccio più moderno e digitale alla gestione dei documenti di circolazione. Gli organi di polizia potranno accertare la validità della patente e del libretto tramite sistemi informatici, eliminando la necessità di esibire i documenti cartacei. Questa misura si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di snellire i controlli e ridurre i disagi per i cittadini.

Misure più severe per chi circola senza assicurazione

Il nuovo codice introduce anche norme più rigorose per chi circola senza assicurazione. In particolare, è previsto il divieto di circolazione a tempo indeterminato per i veicoli non assicurati, oltre all’obbligo per i veicoli stranieri che circolano in Italia per oltre 30 giorni di adeguarsi alle regole assicurative italiane. Inoltre, è stata introdotta la riscossione coattiva delle somme non pagate dagli utenti stranieri, rafforzando il controllo sulle violazioni.

Sanzioni più leggere e notifiche più rapide

Tra le novità, spicca una generale riduzione delle multe. Gli importi minimi edittali, come quelli di 26 e 42 euro, scendono rispettivamente a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono abbassate a 80 euro. Inoltre, i Comuni avranno solo 45 giorni, invece dei precedenti 90, per notificare i verbali di contestazione quando l’accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata. Questa modifica mira a tutelare i diritti dei conducenti, garantendo una maggiore tempestività nelle notifiche.

Un bilancio tra semplificazione e responsabilizzazione