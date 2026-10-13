Ostia, la Palestina raccontata attraverso le fotografie: al Teatro del Lido arriva “Su questa terra”

Ostia, 13 ottobre 2026 – Volti, paesaggi e frammenti di vita quotidiana nella Cisgiordania occupata, raccontati attraverso gli scatti di chi ha vissuto a stretto contatto con le comunità locali. Dal 16 ottobre al 15 novembre 2026, il Teatro del Lido di Ostia ospita “Su questa terra”, la mostra fotografica di Giulio Avarello, realizzata durante un periodo di permanenza nei territori palestinesi nell’ambito della campagna internazionale di solidarietà Faz3a. L’inaugurazione è prevista per venerdì 16 ottobre alle 18:30, con un incontro dedicato alla situazione nei territori occupati e alle iniziative di solidarietà internazionale.

Il progetto raccoglie immagini scattate in contesti urbani e rurali, con l’obiettivo di documentare l’esperienza vissuta dall’autore e il rapporto tra le popolazioni palestinesi e i luoghi che abitano.

Ostia, le fotografie dalla Cisgiordania occupata

Gli scatti esposti al Teatro del Lido provengono da Ramallah, Al Khalil, Masafer Yatta e dalla Jordan Valley, luoghi attraversati da Avarello durante la sua esperienza nei territori palestinesi.

Il reportage alterna città, villaggi e aree rurali, soffermandosi sulle persone e sugli spazi della quotidianità. Al centro della narrazione fotografica c’è l’impatto dell’occupazione israeliana sulla vita delle comunità locali, rappresentato attraverso immagini che restituiscono situazioni e paesaggi diversi.

La mostra non intende proporre una ricostruzione esaustiva della questione palestinese, ma offrire una testimonianza diretta. Il titolo, “Su questa terra”, richiama il legame tra le persone e i territori in cui vivono, affrontando temi come l’appartenenza, la memoria e la resistenza civile.

La campagna Faz3a e la solidarietà alle comunità palestinesi

Le fotografie sono state realizzate durante la partecipazione di Avarello alla campagna Faz3a, iniziativa internazionale promossa in Palestina dal Coordinamento dei Comitati di Lotta Popolare e sostenuta in Italia da Assopace Palestina, Pax Christi, Ponti e non Muri, Cultura è Libertà e Un Ponte Per.

Il termine Faz3a, nel linguaggio colloquiale palestinese, indica l’aiuto diretto e l’intervento collettivo a sostegno di persone in difficoltà.

La campagna affianca contadini, allevatori e comunità beduine, attraverso attività di accompagnamento civile e documentazione delle violazioni dei diritti umani denunciate nei territori occupati.

L’esperienza di solidarietà internazionale costituisce il punto di partenza del lavoro fotografico di Avarello, che attraverso la permanenza nei luoghi e il rapporto con le persone ritratte ha costruito il proprio racconto.

Giulio Avarello, fotografo romano impegnato su temi sociali e politici, considera infatti la fotografia uno strumento di indagine e testimonianza, fondato sulla relazione con le comunità e i territori documentati.

Mostra al Teatro del Lido, inaugurazione il 16 ottobre: orari e ingresso

Il vernissage è in programma venerdì 16 ottobre alle ore 18:30 al Teatro del Lido di Ostia.

All’inaugurazione parteciperanno attiviste e attivisti di Assopace Palestina e della campagna Faz3a, che approfondiranno il contesto attuale dei territori palestinesi occupati e illustreranno le iniziative di solidarietà internazionale in corso.

La mostra “Su questa terra” resterà visitabile fino al 15 novembre, negli orari di apertura della biglietteria del Teatro del Lido.

L’ingresso è libero e gratuito.