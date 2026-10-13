Palidoro, 13 ottobre 2026 – Novantaquattro alberi da abbattere per motivi di sicurezza e modifiche alla viabilità per circa 30 giorni lavorativi. Prendono il via oggi, martedì 13 ottobre, gli interventi in via San Carlo a Palidoro, nel territorio comunale di Fiumicino, dove il Comune ha disposto la rimozione di 72 pini e 22 eucalipti, risultati morti o in condizioni di grave deperimento. Per consentire le operazioni sarà istituito il senso unico alternato, dalle 7 alle 17, nel tratto compreso tra via Torre di Palidoro e via Tre Denari.