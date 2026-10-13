SICUREZZA
Palidoro, 94 alberi morti o pericolanti: abbattimenti urgenti in via San Carlo
Interventi su 72 pini e 22 eucalipti dopo i controlli del Comune. Circolazione modificata dalle 7 alle 17 per consentire i lavori
Palidoro, 13 ottobre 2026 – Novantaquattro alberi da abbattere per motivi di sicurezza e modifiche alla viabilità per circa 30 giorni lavorativi. Prendono il via oggi, martedì 13 ottobre, gli interventi in via San Carlo a Palidoro, nel territorio comunale di Fiumicino, dove il Comune ha disposto la rimozione di 72 pini e 22 eucalipti, risultati morti o in condizioni di grave deperimento. Per consentire le operazioni sarà istituito il senso unico alternato, dalle 7 alle 17, nel tratto compreso tra via Torre di Palidoro e via Tre Denari.
L’intervento assume particolare rilevanza per la posizione delle alberature lungo una strada ad alta percorrenza, utilizzata anche dai mezzi di soccorso diretti all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Palidoro, 72 pini morti e 22 eucalipti da abbattere
Il provvedimento arriva dopo un sopralluogo effettuato dal personale dell’Area Ambiente e Riserva del Comune di Fiumicino, che ha verificato le condizioni delle alberature presenti lungo la strada.
Gli accertamenti hanno individuato 72 pini morti a causa dell’infestazione da Toumeyella parvicornis, un organismo parassita che ha compromesso le piante. Situazione critica anche per i 22 eucalipti esaminati: tre sono risultati morti, mentre gli altri 19 presentano un deperimento irreversibile, con conseguenti rischi per la sicurezza stradale.
Alla luce delle condizioni riscontrate, il Comune ha disposto l’abbattimento di tutti i 94 esemplari, per eliminare i potenziali pericoli lungo la carreggiata.
Via San Carlo, orari del senso unico alternato e durata dei lavori
Per consentire lo svolgimento degli interventi, dal 13 ottobre sarà istituito il senso unico alternato in via San Carlo, esclusivamente nel tratto compreso tra l’intersezione con via Torre di Palidoro e via Tre Denari.
La modifica alla circolazione sarà attiva dalle ore 7 alle 17, per una durata stimata di 30 giorni lavorativi, salvo imprevisti. Le disposizioni resteranno comunque in vigore fino al completamento delle operazioni.
La necessità di intervenire è legata soprattutto alle condizioni delle piante e alla posizione lungo un collegamento stradale utilizzato quotidianamente anche dai mezzi di emergenza diretti all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro.