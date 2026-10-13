IL PONTEFICE|
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli: oggi l’operazione per un nodulo al polmone
Il Pontefice è arrivato al Policlinico romano per il ricovero. L’operazione sarà eseguita nel pomeriggio
Roma, 13 ottobre 2026 – Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dove sarà sottoposto nel pomeriggio di oggi a un intervento chirurgico per l’asportazione di un nodulo al polmone. A comunicarlo è la Sala stampa vaticana, che ha confermato il ricovero del Pontefice e annunciato ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute nel corso della serata.
L’operazione sarà eseguita dall’équipe medica di chirurgia toracica del Gemelli, sotto la guida del professor Stefano Margaritora.
Papa Leone XIV, l’intervento al polmone al Policlinico Gemelli
“Come annunciato, Papa Leone XIV si è recato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli per il ricovero. Nel pomeriggio di oggi sarà operato per il nodulo al polmone dall’équipe medica di chirurgia toracica guidata dal Professor Stefano Margaritora”, si legge nella comunicazione diffusa dalla Sala stampa della Santa Sede.
Al momento, nella nota non vengono forniti ulteriori dettagli sulla natura del nodulo né sulle condizioni cliniche del Pontefice. Non sono state diffuse neppure indicazioni sulla durata prevista del ricovero.
L’attenzione resta quindi concentrata sull’intervento chirurgico programmato per questo pomeriggio. La Sala stampa vaticana ha precisato che “ulteriori informazioni saranno fornite nella serata di oggi”, quando è atteso un nuovo aggiornamento.