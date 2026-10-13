Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli: oggi l’operazione per un nodulo al polmone

Roma, 13 ottobre 2026 – Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dove sarà sottoposto nel pomeriggio di oggi a un intervento chirurgico per l’asportazione di un nodulo al polmone. A comunicarlo è la Sala stampa vaticana, che ha confermato il ricovero del Pontefice e annunciato ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute nel corso della serata.