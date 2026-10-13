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Pistola 10 metri, Paolo Monna fa bronzo nell’ultima tappa di Coppa del Mondo

13 ottobre 2026 | 15:49
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di Redazione

Redazione

Pistola 10 metri, Paolo Monna fa bronzo nell’ultima tappa di Coppa del Mondo

L’Azzurro si prepara a volare ai Mondiali, dove ci sono in palio posti per le prossime Olimpiadi

Il Cairo – Un ultimo appuntamento della stagione e con il podio. Paolo Monna festeggia un super bronzo nella tappa di Coppa del Mondo della disciplina olimpica della Pistola 10 metri di Tiro a Segno (lui che è già bronzo olimpico in carica). E’ stato un grande protagonista della pedana egiziana a Il Cairo dell’Egypt International Olympic City. Ci saranno in palio le prime carte per i Giochi di Los Angeles 2028.

Foto Andrea Caroppo/ISSF (da coni.it)

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