Pistola 10 metri, Paolo Monna fa bronzo nell’ultima tappa di Coppa del Mondo

Il Cairo – Un ultimo appuntamento della stagione e con il podio. Paolo Monna festeggia un super bronzo nella tappa di Coppa del Mondo della disciplina olimpica della Pistola 10 metri di Tiro a Segno (lui che è già bronzo olimpico in carica). E’ stato un grande protagonista della pedana egiziana a Il Cairo dell’Egypt International Olympic City. Ci saranno in palio le prime carte per i Giochi di Los Angeles 2028.