Roma Don Bosco, si barrica in casa e minaccia i carabinieri con arco e frecce

Roma, 13 ottobre 2025 – Si è barricato nella propria abitazione e ha minacciato i Carabinieri con arco e frecce, prima di arrendersi dopo alcuni minuti di dialogo con i militari. È accaduto intorno alle 12 in piazza dei Consoli, a Roma, dove un 26enne ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Il giovane è stato denunciato e successivamente trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso psichiatrico. Non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che si sono trovati davanti al giovane barricato all’interno dell’appartamento. Il 26enne, secondo quanto riferito dall’Arma, ha minacciato i militari con un arco e delle frecce, senza consentire inizialmente l’accesso all’abitazione.

Gli operatori hanno quindi avviato un dialogo con il giovane, cercando di convincerlo a deporre le armi e ad aprire la porta. Dopo alcuni minuti, il 26enne ha accettato di consegnarsi disarmato, permettendo ai Carabinieri di intervenire senza conseguenze per le persone coinvolte.

La successiva perquisizione dell’appartamento ha portato al ritrovamento e al sequestro di un arco sportivo con 20 frecce, un pugnale e un coltello a scatto.