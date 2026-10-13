Roma-Real Madrid, metro aperte fino all’1:30 e navette ogni 5 minuti

Roma, 13 ottobre 2026 – Metropolitane aperte fino all’1:30 di notte, navette ogni cinque minuti tra Ottaviano e lo stadio Olimpico e collegamenti dedicati ai tifosi del Real Madrid. Roma Capitale ha predisposto un piano straordinario di mobilità per la partita di Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma mercoledì 14 ottobre alle ore 21. Il dispositivo, annunciato dall’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè, prevede il prolungamento dell’orario di tutte le linee della metropolitana, il potenziamento dei collegamenti con il Foro Italico e una maggiore disponibilità di mezzi in sharing.

L’obiettivo è agevolare l’arrivo e il deflusso delle migliaia di spettatori attesi allo stadio, riducendo il ricorso alle automobili e le conseguenti ripercussioni sulla viabilità cittadina.

Roma-Real Madrid, metropolitane aperte fino all’1:30: orari e frequenze

La principale novità riguarda il prolungamento del servizio delle linee A, B/B1 e C, che nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre effettueranno le ultime partenze dai capolinea alle ore 1:30. Un’estensione straordinaria per consentire agli spettatori di utilizzare il trasporto pubblico anche dopo la conclusione della partita.

Il piano prevede inoltre frequenze potenziate sulle tre linee.

Metro A: un treno ogni 10 minuti, con 16 convogli in servizio.

Metro B/B1: passaggi ogni 5 minuti sulla tratta centrale e ogni 10 minuti sui rami Jonio e Rebibbia.

Metro C: un treno ogni 8 minuti.

L’orario dell’1:30 si riferisce alle ultime partenze dai capolinea, non al passaggio dei treni in tutte le stazioni della rete.

Navette ogni 5 minuti tra Ottaviano e lo stadio Olimpico

Per facilitare gli spostamenti verso il Foro Italico sarà attivata la navetta speciale “NAV STADIO”, che collegherà direttamente la stazione Ottaviano della metro A con piazzale Maresciallo Giardino.

Il servizio avrà una frequenza di cinque minuti, con partenze accoppiate sia prima dell’inizio della partita sia al termine dell’incontro, quando migliaia di spettatori lasceranno contemporaneamente lo stadio.

Un dispositivo specifico riguarderà inoltre i sostenitori del Real Madrid. Per i tifosi ospiti saranno disponibili 12 navette dedicate, coordinate con la Questura, in partenza dal punto di ritrovo individuato a piazzale delle Canestre, nell’area di Villa Borghese, e dirette verso lo stadio Olimpico.

Il piano comprende anche un potenziamento dei servizi di mobilità condivisa, attraverso una maggiore disponibilità di monopattini, biciclette elettriche e scooter in sharing.

Patanè: “Un’alternativa concreta all’auto privata”

“L’appuntamento di Champions League tra Roma e Real Madrid rappresenta un grande evento sportivo d’impatto internazionale per la nostra città”, ha dichiarato Eugenio Patanè, spiegando che il dispositivo riprende il modello di mobilità utilizzato per altri grandi appuntamenti ospitati allo stadio Olimpico e al Foro Italico, tra cui gli Internazionali d’Italia di tennis e le finali di Coppa Italia.

“L’obiettivo prioritario è convogliare la quota più alta possibile di spettatori verso il trasporto pubblico locale e le soluzioni di mobilità sostenibile e sharing mobility”, ha aggiunto l’assessore.

Patanè ha sottolineato come l’estensione del servizio metropolitano, le navette dedicate e la maggiore disponibilità di mezzi condivisi debbano offrire ai tifosi “un’alternativa concreta ed efficiente all’auto privata”, limitando i disagi per la circolazione.

Il piano straordinario per Roma-Real Madrid si aggiunge alle modifiche temporanee alla viabilità già previste nelle zone del Foro Italico, della Farnesina e di Villa Borghese, dove sono programmati divieti di sosta e possibili limitazioni al traffico.