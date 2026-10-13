Roma, rinascono le Torri dell’Eur: 250 milioni di euro per il recupero dei grattacieli

Roma, 13 ottobre 2026 – Dopo anni di inutilizzo, le Torri dell’Eur tornano a vivere. È stato inaugurato lunedì 12 ottobre il complesso immobiliare progettato negli anni Sessanta dall’architetto Cesare Ligini, al termine di un intervento di riqualificazione da 250 milioni di euro finanziato dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), proprietario degli immobili attraverso CDP Real Asset SGR. I tre grattacieli, alti 17 piani ciascuno, diventeranno la nuova sede dell’Agenzia delle Entrate.

Il progetto di rigenerazione urbana, avviato nel 2022, ha consentito di recuperare un complesso di rilevanza storica e architettonica rimasto inutilizzato per un lungo periodo, restituendogli una funzione amministrativa e direzionale.

Torri dell’Eur, 250 milioni di euro per recuperare il complesso di Ligini

L’intervento ha interessato cinque edifici, tre torri di 17 piani e due corpi bassi, oltre a un edificio di collegamento, per una superficie complessiva di circa 60mila metri quadrati, ai quali si aggiungono oltre 21.700 metri quadrati di spazi interrati. Il progetto ha puntato a conservare i caratteri architettonici originari delle strutture, integrandoli con soluzioni per l’efficienza energetica, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al rapporto tra gli edifici e il quartiere, con l’obiettivo di ristabilire una continuità fisica e visiva tra le torri e il tessuto urbano circostante. Un recupero che consente di preservare una delle testimonianze dell’architettura razionalista presente all’Eur, destinandola a nuove funzioni pubbliche.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’amministratore delegato di CDP Dario Scannapieco, l’amministratore delegato di CDP Real Asset SGR Antonino Turicchi, l’assessore capitolino all’Urbanistica Maurizio Veloccia, il presidente di Carron Spa Società Benefit Diego Carron, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone e la presidente del Municipio Roma IX Titti Di Salvo.

Gualtieri: “Salvato un capolavoro dell’architettura”

“Queste torri sono un capolavoro dell’architettura, riqualificate, rigenerate. E concorrono alla rinascita dell’Eur”, ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, ricordando come in passato fosse stata presa in considerazione anche l’ipotesi di demolire il complesso. “Si tratta di un complesso che a un certo punto si era persino pensato di demolire, e che invece andava rigenerato, riqualificato e salvato. È stato fatto un lavoro straordinario e ringrazio CDP perché oggi si restituisce un gioiello alla Capitale d’Italia”.

Il primo cittadino ha collegato l’inaugurazione ad altri interventi previsti nel quartiere, annunciando che il laghetto dell’Eur diventerà balneabile e che all’inizio del 2027 riaprirà il Museo della Civiltà romana. “L’Eur, con queste torri, si conferma un grande centro direzionale, avanzato e moderno”, ha aggiunto Gualtieri.

Sulla riqualificazione è intervenuto anche l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia: “L’inaugurazione delle Torri dell’EUR rappresenta un risultato importante per Roma e dimostra come sia possibile restituire una nuova vita a edifici rimasti inutilizzati per anni, senza cancellarne l’identità architettonica”.

Secondo Veloccia, l’intervento si inserisce in una trasformazione più ampia del quartiere, con nuovi servizi, spazi verdi e funzioni dedicate al benessere delle persone. “Questa inaugurazione si inserisce in una trasformazione più ampia, che sta rafforzando il ruolo dell’EUR come grande distretto direzionale e polo dell’innovazione tecnologica e dell’economia”.