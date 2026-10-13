Sabaudia, Mondiali di SUP da record: 934 atleti di 59 nazioni sul Lago di Paola

Sabaudia, 13 ottobre 2026 – Novecentotrentaquattro atleti provenienti da 59 nazioni, cinque giorni di competizioni e un primato di partecipazione mai raggiunto prima. Sabaudia si prepara a ospitare il Campionato del Mondo di Stand Up Paddling (SUP), in programma da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre sulle acque del Lago di Paola. La manifestazione, che avrà come sede di gara la Caserma Piave della Marina Militare, vedrà la partecipazione di 130 atleti italiani, tra i quali i 17 azzurri convocati dalla Federazione per le categorie Open e Junior.

L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, con il supporto del ministro per lo Sport e i Giovani, il contributo della Regione Lazio e la collaborazione della Marina Militare. Le competizioni interesseranno le categorie Junior, Open e Master, queste ultime suddivise nelle fasce d’età over 40 e over 50. Le prove si articoleranno nelle tre specialità della disciplina: Sprint, Technical e Long Distance.

Mondiali di SUP a Sabaudia, 934 atleti e 59 nazioni: i numeri dell’evento

La rassegna iridata arriva a Sabaudia con un record assoluto di iscrizioni. Sono 934 i partecipanti annunciati, provenienti da 59 Paesi, per un’edizione che riunirà sul Lago di Paola atleti delle diverse categorie agonistiche.

Particolarmente numerosa la rappresentanza italiana, con 130 iscritti, la maggior parte dei quali prenderà parte alle competizioni a titolo individuale. Accanto a loro ci saranno i 17 convocati della Nazionale italiana, selezionati dal responsabile tecnico federale Simone Tugnoli Peron.

La manifestazione si aprirà ufficialmente oggi, martedì 13 ottobre, alle 18:30, con la cerimonia inaugurale nella piazza del Comune di Sabaudia, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti del comitato organizzatore. Le prime gare prenderanno il via mercoledì mattina.

La Nazionale italiana ai Mondiali: 17 azzurri in gara

L’Italia si presenta all’appuntamento dopo i risultati ottenuti ai Campionati europei di settembre ad Agios Nikolaos, in Grecia, dove la spedizione azzurra ha conquistato 26 medaglie nelle diverse categorie.

Tra le protagoniste più attese c’è Cecilia Pampinella, reduce da tre titoli europei conquistati nelle specialità Long Distance, Sprint e Technical. Risultati importanti anche per Claudia Postiglione, argento nella Long Distance e bronzo nella Technical, e per Sveva Sabato, vincitrice di due ori europei Junior nella Technical e nella Long Distance.

Sul podio continentale è salita in tre occasioni anche Lisa Venturelli, con due argenti nella Sprint e nella Technical e un bronzo nella Long Distance. Tra gli Junior maschili, Gian Luca Corriero e Matteo Pernisco hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo nella Long Distance.

Nella categoria Open maschile, l’Italia schiererà Nicolò Ricco (CS Aeronautica Militare), Paolo Marconi (CC Perugia), Filippo Mercuriali (Delta SUP) e Tommaso Pampinella (CC Aniene). Nell’Open femminile gareggeranno Cecilia Pampinella (CS Aeronautica Militare), Velia Pisanelli, Maria Laura Metta (SUP Academy Taranto), Laura Nitti e Bianca Scarangella (CC Barion Sporting Club).

Per gli Junior maschili convocati Serse Pio Sabato, Matteo Pernisco (SUP Academy Taranto), Alessandro Scarcia e Gian Luca Corriero (CC Barion Sporting Club). Tra le ragazze saranno in gara Sveva Sabato, Claudia Postiglione, Preziosa Chiarelli (SUP Academy Taranto) e Lisa Venturelli (CC Barion Sporting Club).

Mondiali SUP Sabaudia 2026, il programma dal 14 al 18 ottobre

Il calendario prevede cinque giornate di gare, con le prime finali in programma venerdì e la conclusione domenica 18 ottobre.

Martedì 13 ottobre – Cerimonia d’apertura

Alle 18:30, nella piazza del Comune di Sabaudia, si terrà la cerimonia inaugurale della manifestazione con le istituzioni e il comitato organizzatore.

Mercoledì 14 ottobre – Batterie Sprint

La prima giornata di competizioni sarà dedicata alle batterie e alle fasi preliminari della Sprint, con inizio alle 9:00 e conclusione prevista intorno alle 18:15.

Giovedì 15 ottobre – Gare Technical

Dalle 8:00 alle 18:00 spazio alle batterie e alle fasi preliminari della specialità Technical, che determineranno l’accesso alle successive fasi della competizione.

Venerdì 16 ottobre – Prime medaglie

Arrivano le prime finali e i primi titoli mondiali. La giornata comincerà con le prove dedicate alle categorie Kids Under 12 e Under 15, seguite dalle finali Sprint a partire dalle 9:40.

Sabato 17 ottobre – Finali Technical

Si assegnano le medaglie della Technical. Il programma prevede le ultime batterie dalle 8:30, le semifinali dalle 12:30 e le finali nel pomeriggio.

Domenica 18 ottobre – Long Distance e chiusura

Ultima giornata dedicata alle prove di Long Distance, distribuite nell’arco della mattinata. Nel tardo pomeriggio si svolgerà la cerimonia conclusiva dei Campionati del Mondo.