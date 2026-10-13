Terremoto politico a Ladispoli: si dimette il vicesindaco Marchetti.

Ladispoli, 13 ottobre 2026 – Il clima politico a Ladispoli si fa incandescente a pochi mesi dal voto. All’interno della maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale si consuma una spaccatura netta e rumorosa: le dimissioni irrevocabili del vicesindaco Marchetti hanno fatto saltare gli equilibri della coalizione, aprendo una fase istituzionale. Una decisione che non è passata inosservata e che ha scatenato la dura reazione del Sindaco Alessandro Grando, il quale ha scelto la linea della fermezza, parlando apertamente di una strategia pianificata da tempo a fini elettorali.

La rottura, secondo la ricostruzione fornita dal primo cittadino, arriva al culmine di settimane di tensioni sotterranee e manovre di corridoio. Grando non usa giri di parole per stigmatizzare le modalità con cui si è arrivati all’addio, evidenziando una serie di evidenti cortocircuiti politici. «Prima si annuncia il ritiro dalla giunta, poi si chiedono chiarimenti, attacca il sindaco. Si convoca una riunione di maggioranza per aprire il confronto richiesto e ancora prima che l’incontro possa svolgersi, arrivano le dimissioni irrevocabili.

È evidente che la decisione fosse già presa da tempo». Nel mirino del sindaco finiscono anche le motivazioni addotte in merito a presunti mutamenti di rotta e nuovi assetti politici all’interno della giunta. Una versione che Grando rispedisce al mittente con decisione, sottolineando come la squadra di governo sia rimasta la stessa, così come gli obiettivi programmatici originari, senza che vi sia stata la nascita di nuovi gruppi consiliari. Per il vertice di palazzo comunale, dunque, le giustificazioni politiche celano ben altro: l’epilogo di un percorso di sganciamento avviato da mesi, caratterizzato da prese di posizione e incontri, in particolare promossi da Fratelli d’Italia, condotti unilateralmente senza coinvolgere le liste civiche e il sindaco in vista della prossima competizione elettorale.

Nonostante il colpo subito, la linea della fascia tricolore è quella di non farsi distrarre e di proseguire l’azione amministrativa fino all’ultimo giorno utile. Grando ha voluto ribadire con forza i risultati concreti ottenuti e i cantieri in corso, ricordando l’imponente pacchetto di opere pubbliche che ammonta a oltre 20 milioni di euro. Tra i progetti chiave figurano i nove milioni destinati alla difesa della costa, i quattro milioni per il rifacimento di strade e marciapiedi, con l’avvio degli interventi fissato per il 18 ottobre, e i tre milioni per la realizzazione del secondo palazzetto dello sport.

A questi si aggiungono la riqualificazione del lungomare, l’efficientamento energetico delle scuole, la nuova pista di atletica, il parco del Sacro Cuore, il nuovo plesso scolastico di via dei Narcisi e importanti iniziative nel campo del sociale e dei consorzi territoriali. «Chi sceglie di abbandonare la barca adesso, conclude Grando con un affondo diretto, in una fase così delicata e cruciale per la città, si assume la piena responsabilità di fronte ai cittadini.