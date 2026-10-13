Trapani, cinque misure cautelari per la gestione dei servizi cimiteriali

La Polizia di Stato di Trapani ha eseguito cinque misure cautelari nell’indagine su corruzione e concussione nella gestione dei servizi cimiteriali.

La Polizia di Stato di Trapani ha eseguito cinque misure cautelari nell’ambito di un’indagine su presunti episodi di corruzione e concussione nella gestione dei servizi cimiteriali. Sono stati arrestati l’ex necroforo del Cimitero di Trapani e un operaio a lui vicino. Per tre imprese di onoranze funebri è stato disposto il divieto di esercitare l’attività.

Le accuse sulla gestione dei servizi

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani, hanno fatto luce su un sistema di gestione privata della cosa pubblica. Secondo gli investigatori, l’ex necroforo avrebbe ostacolato la ditta affidataria dei servizi cimiteriali, tra cui tumulazioni, estumulazioni e traslazioni delle salme.

Le iniziative ostruzionistiche avrebbero favorito ditte compiacenti, alle quali sarebbero stati assegnati i lavori in cambio di una percentuale sui guadagni. L’ex necroforo avrebbe inoltre gestito con discrezionalità lo stato di decomposizione delle salme e le procedure di estumulazione straordinaria, rendendo disponibili loculi comunali per offrire sepolture rapide in cambio di denaro.

Tra le ipotesi contestate figurano anche presunte agevolazioni alle agenzie funebri a lui vicine, lavori di muratura presso cappelle private e l’omesso pagamento di imposte comunali. Gli investigatori hanno inoltre ipotizzato la sottrazione di monili in oro dalle salme e il prelievo di fiori freschi dagli spazi cimiteriali per la successiva rivendita.

Le ulteriori attività investigative

Nel corso dell’inchiesta sono state documentate 25 ipotesi delittuose, di cui dieci episodi corruttivi. Alla Procura sono stati segnalati privati cittadini che, secondo l’accusa, avrebbero accettato di pagare per ottenere procedure di sepoltura accelerate; in altri casi, persone sarebbero state indotte a versare denaro per accedere più rapidamente ai servizi.