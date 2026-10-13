Tutto pronto ad Astana: in scena l’ultima tappa di Coppa del Mondo di Nuoto in Vasca Corta

Prosegue e si conclude il cammino degli Azzurri in Coppa del Mondo di Nuoto in Vasca Corta. L’ultima tappa del circuito iridato si svolgerà ad Astana in Kazakistan. Dopo i successi di Baku e i podi di Alberto Razzetti, lo stesso atleta tricolore punta ad altri podi importanti. Con lui ci saranno ancora, e confermati, Ludovico Blu Ar Viberti e Lorenzo Mora.

Le gare si svolgeranno dal 15 al 17 ottobre.

Gli orari delle gare, il regolamento, le classifiche e gli Azzurri convocati – Fonte Federnuoto/federnuoto.it

Orari in Kazakistan. Il fuso di Astana è tre ore in avanti rispetto all’Italia; le batterie sono previste alle 7.00 ora italiana e le finali alle 15.00

Regolamento e Prize Money. Coppa del mondo articolata in tre tappe ovviamente in vasca da 25 metri: a Baku (Azerbaigian), a Tashkent (Uzbekistan) e ad Astana (Kazakistan). Nove giorni di gare distribuiti in tre weekend (1-3, 8-10 e 15-17 ottobre) che vedranno in acqua i migliori nuotatori del panorama internazionale. Il circuito 2026, come avvenuto nel 2025, metterà in palio un montepremi complessivo di 1.2 milioni di dollari, con bonus da 10.000 USD per ogni record del mondo e per le cosiddette “crown”, ovvero le vittorie della stessa gara in tutte le tappe. Verrà inoltre sperimentato un nuovo sistema di “wild card”, che offrirà ai nuotatori la possibilità di ottenere la qualificazione diretta per Pechino classificandosi tra i primi tre in una gara individuale (nelle finali) e ottenendo il tempo limite “A” in una qualsiasi delle tre tappe; grazie a questo meccanismo, ogni Federazione nazionale potrà schierare fino a tre nuotatori aggiuntivi al mondiale.

Il punteggio finale di ogni tappa verrà calcolato sommando i tre migliori risultati individuali, ottenuti in base sia alla posizione in classifica sia alla prestazione tecnica (punti World Aquatics) e verrà stilata una classifica distinta per genere (maschile e femminile). In gara saranno oltre 750 atleti provenienti da più di cinquanta nazioni.

World Cup – Classifiche generali AGGIORNATE e prize money

Classifica generale maschile e prize money

Egor Kornev (Rus) 116.7 – 22000$ Pieter Coetze (Rsa) 114.3 – 20000$ Luke Barr (Usa) 113 – 16000$ Alberto Razzetti 90.4 – 9400$

Classifica generale femminile e prize money

Marrit Steenbergen (Ned) 116.7 – 24000$ Yiting Yu (Chn) 111 – 18000$ Roos Vanotterdijk (Bel) 108.8 – 18000$

Gli Azzurri in gara. Convocati per tutte e tre le tappe Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro/CN Torino) e Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Nuoto My Sport); sui blocchi anche lo specialista della vasca corta Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena).

Foto Andrea Masini, Andrea Staccioli e Giorgio Scala / DeepBlueMedia.eu (da federnuoto.it)