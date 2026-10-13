Umbria, giovedì temporali e temperature in calo: tregua dal caldo intenso

In Umbria temporali e calo termico nel pomeriggio-sera di giovedì 7 luglio, poi weekend stabile e temperature in moderata ripresa.

In Umbria è atteso un rapido cambiamento del tempo: nel pomeriggio-sera di giovedì 7 luglio l’arrivo di correnti più fresche e umide porterà piogge e temporali, accompagnati da un deciso calo termico. La fase rappresenta una temporanea pausa rispetto al caldo intenso che ha caratterizzato le ultime settimane.

Temporali sui settori appenninici

Il cedimento dell’alta pressione sarà favorito da un impulso di aria fredda in quota, in scorrimento dal Triveneto verso il medio-basso Adriatico. I fenomeni interesseranno soprattutto i settori interni a ridosso dell’Appennino, dove i rovesci potranno risultare localmente intensi.

In alcuni casi, i temporali saranno associati a grandine e improvvisi colpi di vento. Il passaggio delle correnti più fresche interromperà temporaneamente l’azione dell’anticiclone nord-africano, che aveva sostenuto una lunga fase caratterizzata da temperature anomale e siccità persistente.

Weekend più stabile e temperature in ripresa

Dopo il peggioramento di giovedì, il fine settimana sarà prevalentemente soleggiato e stabile, con possibili locali disturbi sui rilievi appenninici. Le condizioni resteranno estive, ma senza particolari eccessi termici grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre.

Le temperature massime torneranno a salire moderatamente, soprattutto domenica. Sono previsti picchi di 30-32°C nelle valli e fino a 33-35°C nel Ternano. La tregua dal caldo più intenso sarà quindi temporanea, ma il weekend non dovrebbe riproporre gli stessi eccessi della fase precedente.