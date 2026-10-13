Ungheria, il Parlamento abroga le norme anti-Lgbtq+: il via libera della Commissione Ue

Il Parlamento ungherese ha approvato una riforma che abroga le norme anti-Lgbtq+ introdotte nel 2021 e modifica sei disposizioni sulla protezione dei minori. Il testo ha ottenuto 139 voti favorevoli e 51 contrari, mentre i gruppi di opposizione hanno votato contro. La Commissione europea ha accolto con favore l’esito.

Il pacchetto di riforma sulla protezione dei minori

La proposta interviene su diversi ambiti: tutela dei minorenni, contenuti diffusi online, pubblicità politica e commerciale nei luoghi pubblici. Tra le misure più rilevanti c’è quella dedicata ai neonati lasciati in ospedale, ormai clinicamente sani ma ancora ricoverati per ragioni sociali.

Secondo le nuove norme, entro un massimo di otto giorni dalla segnalazione l’autorità tutelare dovrà valutare il caso e predisporre un piano di intervento. L’obiettivo dichiarato è superare i ritardi burocratici che, secondo la motivazione della riforma, possono lasciare i neonati per mesi nei reparti ospedalieri.

Il pacchetto limita inoltre le pubblicità commerciali e politiche considerate dannose per lo sviluppo della personalità dei minori, oppure capaci di provocare paure ingiustificate e un carico psicologico eccessivo nei luoghi pubblici.

Vengono anche inasprite le regole sui contenuti dei media. I fornitori dovranno applicare criteri più severi per la classificazione per fasce d’età, in particolare nel caso di trasmissioni pornografiche o che mostrano violenze sessuali. La proposta richiama il principio costituzionale secondo cui ogni bambino ha diritto alla protezione e alle cure necessarie per uno sviluppo fisico, mentale e morale adeguato.

L’abrogazione delle restrizioni anti-Lgbtq+ e i fondi Ue

La riforma cancella le restrizioni contro la comunità Lgbtq+ introdotte dal precedente governo, dando seguito a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tra le disposizioni eliminate c’è l’obbligo per le librerie di avvolgere i volumi che trattano l’omosessualità o il cambiamento di sesso.

Le organizzazioni della società civile potranno nuovamente organizzare nelle scuole programmi di informazione e sensibilizzazione senza incorrere in sanzioni. Nei media saranno inoltre alleggerite le regole di classificazione per le produzioni con personaggi omosessuali.

La modifica rimuove anche l’ostacolo giuridico allo sblocco di diversi miliardi di euro di fondi dell’Unione europea, congelati in passato a causa delle clausole considerate discriminatorie.

Il sostegno della Commissione europea e le proteste dell’opposizione

A nome dei commissari Michael McGrath e Hadja Lahbib, la Commissione europea ha dichiarato che i diritti delle persone Lgbtq+ sono diritti fondamentali nell’Unione europea. L’organismo ha ricordato che la Corte di giustizia aveva stabilito la violazione del diritto Ue da parte delle disposizioni precedenti.

Dopo il voto, diversi partiti di opposizione hanno presentato proteste formali. Mi Hazánk ha annunciato l’invio di una lettera al capo dello Stato, Baka András, per chiedere di non promulgare il pacchetto. La richiesta è stata confermata da Dúró Dóra, vicepresidente e vicecapogruppo del movimento.

La dirigente ha accusato il gruppo parlamentare Tisza di avere modificato la legge, sotto la pressione dell’Unione europea, nell’interesse dei pedofili e di aver favorito il ritorno delle organizzazioni Lgbtq+ nel sistema educativo. Si tratta di valutazioni politiche espresse dall’opposizione.

Fidesz ha definito la riforma una “legge di genere” del governo Tisza, mascherata da protezione dei minori. Il Partito Popolare Cristiano Democratico ha contestato a sua volta la normativa, definendola mascherata da protezione dei minori e ribadendo la contrarietà alla promozione di contenuti Lgbtq+ nelle scuole e nei mezzi d’informazione.