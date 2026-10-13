Ventotene, arriva la Run4EU: gare da 11 e 6 km e una corsa per le famiglie

Il 17 e 18 ottobre la prima edizione della manifestazione organizzata da Elba Runners. In programma anche una Kids Run, musica, intrattenimento e premiazioni

Ventotene, 13 ottobre 2026 – Due giorni dedicati alla corsa, con tre percorsi da 11, 6 e 3,5 chilometri, una gara per bambini e appuntamenti aperti anche agli accompagnatori. L’isola di Ventotene si prepara ad accogliere la prima edizione della Ventotene Run4EU, la manifestazione sportiva organizzata da Elba Runners in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre. Un fine settimana che unirà sport e scoperta del territorio, con partenza delle gare dal porto e un programma di iniziative nel centro storico dell’isola.

La manifestazione prevede sia prove competitive sia percorsi non competitivi, con l’obiettivo di coinvolgere runner di diversi livelli, famiglie e appassionati.

Ventotene Run4EU, tre percorsi tra corsa e passeggiate

La gara principale sarà la 11K, un percorso di 11 chilometri con un dislivello positivo di circa 300 metri. Per chi preferisce una distanza più contenuta è prevista la 6K, lunga 6 chilometri e caratterizzata da un dislivello positivo di circa 160 metri.

Entrambe le distanze potranno essere affrontate sia in modalità competitiva sia non competitiva, consentendo la partecipazione anche a chi desidera correre senza prendere parte alla classifica agonistica.

Completa il programma la Family Run, una passeggiata non competitiva di circa 3,5 chilometri, pensata per coinvolgere anche famiglie e accompagnatori.

Ventotene Run4EU, il programma del 17 e 18 ottobre

La manifestazione prenderà il via sabato 17 ottobre, con l’apertura dell’Area Expo in piazza Castello alle ore 15. Nel pomeriggio sono previsti musica, intrattenimento, apertura dell’ufficio iscrizioni e ritiro dei pettorali. Il programma comprende inoltre incontri e interviste con l’Amministrazione comunale e i partner dell’evento. A chiudere la giornata sarà il briefing tecnico dedicato alle gare della domenica.

Domenica 18 ottobre sarà invece la giornata delle competizioni. Alle 10 partirà la Kids Run, dedicata ai più piccoli e organizzata nel centro storico dell’isola. Alle 12, dal porto di Ventotene, prenderanno il via le prove sulle tre distanze previste: 11K, 6K e Family Run.

Al termine delle gare sono in programma le premiazioni finali e il Pasta Party, che chiuderanno la prima edizione della manifestazione.

Iscrizioni alla Ventotene Run4EU, ultimi pettorali disponibili

Per partecipare alla Ventotene Run4EU del 17 e 18 ottobre sono ancora disponibili gli ultimi pettorali, fino a esaurimento dei posti previsti.

Le iscrizioni riguardano sia le gare competitive sia le prove non competitive. Sabato pomeriggio, presso l’Area Expo di piazza Castello, sarà inoltre possibile rivolgersi all’ufficio dedicato alle iscrizioni e al ritiro dei pettorali.