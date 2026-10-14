Acilia, rapina a mano armata in farmacia: banditi a volto coperto, bottino da oltre 1000 euro

Acilia, 14 ottobre 2026 – È entrato in farmacia con il volto parzialmente coperto e una pistola in pugno, ha minacciato la titolare e si è fatto consegnare 1.186 euro, l’intero incasso presente in cassa. Poi la fuga a bordo di un’Alfa Romeo. Ma il tentativo di allontanarsi è durato pochi minuti: i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno intercettato l’automobile lungo via Ostiense, bloccando tre uomini di 26, 43 e 52 anni, tutti italiani, ora accusati di aver preso parte alla rapina.

L’intervento, condotto sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, ha consentito di recuperare l’intera somma sottratta, successivamente restituita alla titolare dell’attività. Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria, che ha disposto per tutti e tre la custodia cautelare in carcere.

Rapina nella farmacia di Acilia, la fuga a bordo di un’Alfa Romeo

Secondo la ricostruzione degli investigatori, uno dei tre uomini sarebbe entrato nell’esercizio commerciale con il volto parzialmente travisato e impugnando una pistola. Dopo aver minacciato la farmacista, si sarebbe fatto consegnare il denaro custodito nella cassa, per poi uscire e allontanarsi a bordo dell’automobile.

La segnalazione dell’accaduto ha fatto scattare immediatamente le ricerche. Attraverso una rapida attività investigativa, i militari sono riusciti a individuare il veicolo utilizzato per la fuga e a intercettarlo pochi minuti dopo lungo via Ostiense.

A bordo dell’Alfa Romeo si trovavano i tre sospettati. I Carabinieri li hanno bloccati e sottoposti a perquisizione, recuperando tutti i 1.186 euro sottratti alla farmacia.

Tre arresti convalidati, proseguono le indagini

Gli accertamenti non sono ancora conclusi. Gli investigatori stanno esaminando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per ricostruire con precisione le diverse fasi della rapina e stabilire il ruolo che ciascuno dei tre uomini avrebbe avuto nell’episodio.

Al termine delle prime attività, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dei sospettati. La successiva convalida da parte dell’autorità giudiziaria ha portato all’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per tutti e tre.