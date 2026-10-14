Bitcoin sotto pressione tra 81.000 e 84.000 dollari prima del dato sull’inflazione Usa

Il bitcoin è arretrato dopo un breve picco a 84.000 dollari registrato nella prima parte di mercoledì. Il rialzo si è esaurito in circa un’ora e la criptovaluta è scesa dello 0,5%, attestandosi intorno a 83.200 dollari.

Il prezzo resta compreso tra la media mobile a 50 giorni, vicina a 81.000 dollari, e la resistenza collocata intorno a 84.000 dollari. Martedì i compratori hanno difeso il supporto inferiore, ma non sono ancora riusciti a spingere il mercato oltre la soglia superiore.

Bitcoin, Nasdaq 100 e inflazione Usa

Il contesto resta condizionato dalla prudenza sui mercati azionari e dall’attesa per il rapporto sull’inflazione statunitense di settembre. Le stime citate indicano la possibilità di un rallentamento dei prezzi sottostanti, un elemento seguito dai gestori patrimoniali per le sue possibili ricadute sul posizionamento.

Alex Kuptsikevich, chief market analyst presso FxPro, ha dichiarato che la cautela sul Nasdaq 100 limita l’espansione del bitcoin, poiché le istituzioni stanno rivalutando il rischio e mantengono posizioni più prudenti.

I futures sul Nasdaq 100 mostrano variazioni contenute, mentre un ETF focalizzato sui produttori di chip segnala vendite persistenti. In Europa, ASML ha guadagnato oltre il 2%, pur segnalando difficoltà a soddisfare completamente la domanda nei prossimi due anni.

Sullo sfondo ci sono anche le trimestrali di Bank of America e Morgan Stanley. Le dinamiche del settore tecnologico e dei semiconduttori possono influenzare la propensione al rischio degli investitori istituzionali e, indirettamente, le esposizioni sulle criptovalute.

Lo scenario tecnico

Una chiusura giornaliera sopra 84.000 dollari sarebbe il primo segnale di rottura dell’intervallo laterale. Secondo lo scenario tecnico descritto, un superamento convincente della resistenza potrebbe favorire una partecipazione più ampia di fondi e gestori che utilizzano segnali di breakout.

Al contrario, la perdita della media mobile a 50 giorni riporterebbe l’attenzione sul supporto vicino a 81.000 dollari. Questo livello rappresenta la media delle chiusure degli ultimi 50 giorni ed è osservato per valutare la tendenza di medio periodo.

Tra le principali criptovalute, ZEC e TRX hanno guadagnato circa l’1%. HYPE ha invece perso il 2% a circa 81 dollari, mentre SOL è scesa dell’1,4% ed ether dell’1%, poco sotto 2.500 dollari.

Per gli investitori italiani, la correlazione con gli indici tecnologici rende rilevanti la gestione del rischio, il dimensionamento delle posizioni e la diversificazione tra asset tradizionali e digitali. Nel breve periodo, il comportamento del prezzo attorno alla media mobile e le chiusure giornaliere restano i principali elementi da monitorare.