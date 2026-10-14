BlackRock, gli asset digitali salgono a 79,6 miliardi nel terzo trimestre

BlackRock ha chiuso il terzo trimestre con 79,6 miliardi di dollari in attività digitali, in aumento del 63% rispetto ai 48,8 miliardi registrati alla fine di giugno. Il recupero, tuttavia, non ha ancora riportato il patrimonio ai livelli precedenti al calo più ampio del mercato delle criptovalute.

Crescita del patrimonio e dei flussi

Nel trimestre gli investitori hanno destinato 7,9 miliardi di dollari ai prodotti digitali del gestore. L’afflusso ha più che compensato i circa 2,2 miliardi ritirati nei primi sei mesi del 2026, contribuendo alla ricostruzione degli asset gestiti.

L’aumento complessivo del patrimonio è stato pari a 30,8 miliardi di dollari. Di questa somma, 22,9 miliardi sono derivati dall’apprezzamento del mercato, mentre i restanti 7,9 miliardi sono riconducibili ai nuovi flussi d’investimento. La componente legata ai prezzi ha quindi avuto un peso maggiore rispetto agli apporti degli investitori.

Il ruolo delle criptovalute e i rischi

Il rialzo di Bitcoin e delle altre criptovalute ha sostenuto il valore dei fondi che detengono attività digitali. Parallelamente, il rinnovato interesse degli investitori ha favorito la crescita delle masse, ma la dipendenza dalle quotazioni mantiene elevata la vulnerabilità alla volatilità.

Il dato sull’AUM mostra infatti che la ripresa è stata trainata soprattutto dall’andamento dei prezzi, e non soltanto da flussi netti costanti. Un’eventuale inversione del mercato potrebbe quindi ridurre rapidamente i guadagni patrimoniali accumulati nel trimestre.

Per investitori italiani e istituzionali, il confronto tra apprezzamento degli asset e afflussi suggerisce di considerare la correlazione tra attività digitali e asset rischiosi, insieme alla diversificazione e ai costi di ingresso nei prodotti crittografici.

L’aumento delle masse gestite da grandi operatori può migliorare la liquidità del settore e favorire l’adozione istituzionale. La sostenibilità del recupero resterà però legata sia all’evoluzione delle quotazioni sia alla capacità di attrarre flussi netti stabili nel tempo.